Feu d’artifice Avenue Michel d’Ornano, 13 juillet 2023, Dozulé.

Dozulé,Calvados

À l’occasion de la fête nationale, admirez le feu d’artifice tiré à la tombée de la nuit ! Horaire communiqué ultérieurement..

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 . .

Avenue Michel d’Ornano

Dozulé 14430 Calvados Normandie



For Bastille Day, enjoy the fireworks display at dusk! Schedule to be announced.

Para celebrar el Día de la Bastilla, ¡disfrute de los fuegos artificiales al anochecer! Horario por anunciar.

Bewundern Sie anlässlich des Nationalfeiertags das Feuerwerk, das bei Einbruch der Dunkelheit abgefeuert wird! Zeitplan wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Mise à jour le 2023-05-26 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité