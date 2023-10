Courses de trot Avenue Michel d’Ornano Cabourg, 18 décembre 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

À l’occasion des fêtes de Noël, l’hippodrome vous invite à assister aux courses de trot et profiter d’animations spéciales : bus suiveur pour être au plus près des courses, visite des coulisses et photo avec le Père Noël !.

2023-12-18 15:00:00 fin : 2023-12-18 20:30:00. .

Avenue Michel d’Ornano Hippodrome

Cabourg 14390 Calvados Normandie



To celebrate Christmas, the racecourse invites you to attend the trotting races and take advantage of special events, including a trackside bus to get up close to the races, a backstage tour and a photo with Santa Claus!

Para celebrar la Navidad, el hipódromo le invita a asistir a las carreras de trote y a aprovechar los eventos especiales que se ofrecen, como un autobús a pie de pista para acercarse a las carreras, una visita entre bastidores y una foto con Papá Noel

Anlässlich der Weihnachtsfeiertage lädt die Rennbahn Sie ein, Trabrennen zu besuchen und von besonderen Animationen zu profitieren: Mit dem Bus können Sie die Rennen hautnah miterleben, einen Blick hinter die Kulissen werfen und ein Foto mit dem Weihnachtsmann machen!

Mise à jour le 2023-10-27 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité