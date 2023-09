Exposition découverte : « L’histoire des Dinosaures » Avenue Michel d’Ornano Cabourg, 21 octobre 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

Paléontologue d’un jour, rencontrez les plus célèbres dinosaures ! Au total, une vingtaine de spécimens de différentes tailles sont présentés, dont un Mosasaurus animé, unique en Europe !

Vivez une aventure ludique et pédagogique d’environ 1h15, répondez à un quiz et assistez à la diffusion d’un documentaire sur le thème de la disparition des dinosaures.

Votre enfant peut également participer à des ateliers sur la préhistoire et même à une fouille archéologique !

Dès 3 ans.

Fermeture exceptionnelle le 23 octobre.

Pas de paiement en carte bleue..

Vendredi 2023-10-21 14:00:00 fin : 2023-10-29 18:00:00. .

Avenue Michel d’Ornano Hippodrome (Cabourg)

Cabourg 14390 Calvados Normandie



Paleontologist for a day, meet the most famous dinosaurs! In all, some twenty specimens of various sizes are on display, including an animated Mosasaurus, the only one of its kind in Europe!

Enjoy a fun and educational adventure lasting around 1h15, take part in a quiz and watch a documentary on the disappearance of the dinosaurs.

Your child can also take part in workshops on prehistory and even an archaeological dig!

Ages 3 and up.

Exceptionally closed on October 23.

No credit card payments.

Paleontólogo por un día, ¡conozca a los dinosaurios más famosos! En total, se exponen una veintena de ejemplares de distintos tamaños, entre ellos un Mosasaurus animado, ¡único en Europa!

Disfrute de una aventura lúdica y pedagógica de aproximadamente 1 hora y 15 minutos, participe en un concurso de preguntas y vea un documental sobre la desaparición de los dinosaurios.

Su hijo también podrá participar en talleres sobre la prehistoria e incluso en una excavación arqueológica

A partir de 3 años.

Excepcionalmente cerrado el 23 de octubre.

No se admiten pagos con tarjeta de crédito.

Paläontologe für einen Tag: Treffen Sie die berühmtesten Dinosaurier! Insgesamt werden etwa 20 Exemplare in verschiedenen Größen gezeigt, darunter ein animierter Mosasaurus, der in Europa einzigartig ist!

Erleben Sie ein spielerisches und pädagogisches Abenteuer von ca. 1 Stunde und 15 Minuten, beantworten Sie ein Quiz und sehen Sie einen Dokumentarfilm über das Aussterben der Dinosaurier.

Ihr Kind kann auch an Workshops über die Vorgeschichte und sogar an einer archäologischen Ausgrabung teilnehmen!

Ab 3 Jahren.

Außerordentliche Schließung am 23. Oktober.

Keine Zahlung mit EC-Karte möglich.

Mise à jour le 2023-09-27 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité