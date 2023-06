Festiv’Arts 2023 Avenue Michel Adam Octeville-sur-Mer, 9 septembre 2023, Octeville-sur-Mer.

Octeville-sur-Mer,Seine-Maritime

Festiv’Arts Octeville-sur-mer est le plus grand festival d’Arts multidisciplinaire de la région. 2 jours de festival organisés par l’association Reflex avec le support de la municipalité d’Octeville sur Mer. Un festival, pour mettre l’art à la portée de tous, effectuer des réalisations devant le public, servir de tremplin aux artistes, un véritable carrefour de rencontres et découvertes, où toute forme d’art est représentée.

Salles d’expositions et village des créateurs, scènes musicales et théâtrales, café-concert, animations et food-truck.

Festiv’Arts c’est 3 400 m² dont 1 300 m² d’expositions répartis sur 5 salles couvertes. Le « village » Festiv’Arts regroupe les pourtours des salles Michel Adam, Ventoux, la cour de l’école Jules Verne, le gymnase et le terrain de football. Des bénévoles, des bonnes volontés, un territoire identifié, tout cela a été réuni pour offrir de nombreux axes de création, liés à l’art, et aux spectacles pour tous.

Présence d’une centaine d’artistes :

Cette année, parmi les artisans-créateurs d’arts, nous accueillerons, entre autres, un coutelier, tourneur sur bois, fabricant de balai en sorgho, céramiste, mosaïste, travail avec de la calebasse, verrier, créateurs de bijoux, créatrice de mode et son défilé…. D’autres artistes, peintres, sculpteurs, photographes…

15 groupes de musique, un groupe de danse celtique, une chorale…

Et pour se restaurer : 4 food-trucks, 2 bars…

Samedi soir rencontre avec les groupes « Génération 2 » et « Astonia ». Venez danser, chanter, sauter et les découvrir !!!

Horaires : samedi 9 septembre de 12h à 22h30 et dimanche 10 septembre de 10h à 18h.

Entrée : 3 € (Gratuit pour les moins de 12 ans)..

Samedi 2023-09-09 à ; fin : 2023-09-10 . .

Avenue Michel Adam

Octeville-sur-Mer 76930 Seine-Maritime Normandie



Festiv?Arts Octeville-sur-mer is the largest multidisciplinary arts festival in the region. a 2-day festival organized by the Reflex association with the support of the municipality of Octeville-sur-Mer. A festival to make art accessible to all, to perform in front of the public, to serve as a springboard for artists, a true crossroads of encounters and discoveries, where all art forms are represented.

Exhibition halls and artists? village, musical and theatrical stages, café-concert, entertainment and food-truck.

Festiv?Arts covers 3,400 m², including 1,300 m² of exhibition space in 5 covered halls. The Festiv?Arts « village » includes the Michel Adam and Ventoux halls, the Jules Verne schoolyard, the gymnasium and the soccer pitch. Volunteers, goodwill and an identified territory have all been brought together to offer a wide range of creative activities linked to art and entertainment for all.

Around a hundred artists present:

This year, among the artisans-creators of the arts, we will welcome, among others, a cutler, a woodturner, a sorghum broom maker, a ceramist, a mosaicist, a calabash artist, a glassmaker, jewelry designers, a fashion designer and her fashion show? Other artists, painters, sculptors, photographers?

15 music groups, a Celtic dance group, a choir?

And to eat: 4 food-trucks, 2 bars?

Saturday evening, meet the « Génération 2 » and « Astonia » groups. Come and dance, sing, jump and discover them!

Times: Saturday, September 9 from 12pm to 10:30pm and Sunday, September 10 from 10am to 6pm.

Admission : 3 ? (Free for children under 12).

El Festival de las Artes de Octeville-sur-mer es el mayor festival artístico multidisciplinar de la región. un festival de 2 días organizado por la asociación Reflex con el apoyo del municipio de Octeville-sur-Mer. El festival pretende poner el arte al alcance de todos, presentarse ante el público y servir de trampolín para los artistas. Es una auténtica encrucijada de encuentros y descubrimientos, donde están representadas todas las formas de arte.

Salas de exposiciones y pueblo de artistas, escenarios musicales y teatrales, café-concierto, animaciones y food-truck.

Festiv?Arts ocupa 3.400 m², de los cuales 1.300 m² de exposición en 5 salas cubiertas. El « pueblo » de Festiv?Arts incluye las salas Michel Adam y Ventoux, el patio de la escuela Jules Verne, el gimnasio y el campo de fútbol. Voluntarios, buena voluntad y un espacio identificado se han unido para ofrecer un amplio abanico de actividades creativas relacionadas con el arte y el entretenimiento para todos.

Alrededor de un centenar de artistas presentes:

Entre los artistas de este año figuran un cuchillero, un tornero de madera, un escobero de sorgo, un ceramista, un mosaiquista que trabaja con calabazas, un vidriero, una diseñadora de joyas, una diseñadora de moda y su desfile, y muchos más. Otros artistas, pintores, escultores, fotógrafos?

15 grupos de música, un grupo de danza celta, un coro..

Y para comer: 4 food-trucks, 2 bares?

El sábado por la noche, conozca a los grupos Génération 2 y Astonia. Venga a bailar, cantar, saltar y descubrirlos

Horarios: sábado 9 de septiembre de 12.00 a 22.30 h. y domingo 10 de septiembre de 10.00 a 18.00 h.

Entrada: 3 euros (gratis para menores de 12 años).

Festiv?Arts Octeville-sur-Mer ist das größte multidisziplinäre Kunstfestival der Region. das zweitägige Festival wird vom Verein Reflex mit Unterstützung der Stadtverwaltung von Octeville-sur-Mer organisiert. Ein Festival, um die Kunst für alle zugänglich zu machen, vor Publikum aufzutreten, Künstlern als Sprungbrett zu dienen, ein wahrer Treffpunkt für Begegnungen und Entdeckungen, wo alle Kunstformen vertreten sind.

Ausstellungsräume und ein Dorf der Kunstschaffenden, Musik- und Theaterbühnen, Café-Konzerte, Animationen und Food-Trucks.

Festiv?Arts ist 3.400 m² groß, davon 1.300 m² Ausstellungsfläche in 5 überdachten Hallen. Das « Dorf » Festiv?Arts umfasst die Hallen Michel Adam und Ventoux, den Hof der Jules-Verne-Schule, die Sporthalle und den Fußballplatz. Freiwillige, Menschen mit gutem Willen und ein identifiziertes Gebiet – all dies wurde zusammengeführt, um eine Vielzahl von Kunst- und Aufführungsmöglichkeiten für alle zu bieten.

Rund 100 Künstler sind anwesend:

In diesem Jahr werden unter den Kunsthandwerkern unter anderem ein Messerschmied, ein Holzdrechsler, ein Hersteller von Besen aus Sorghum, ein Keramiker, ein Mosaikkünstler, der mit Kalebassen arbeitet, ein Glaskünstler, ein Schmuckdesigner und ein Modedesigner mit seiner Modenschau zugegen sein. Andere Künstler, Maler, Bildhauer, Fotografen?

15 Musikgruppen, eine keltische Tanzgruppe, ein Chor?

Und für das leibliche Wohl: 4 Foodtrucks, 2 Bars?

Samstagabend: Treffen mit den Gruppen « Génération 2 » und « Astonia ». Tanzen, singen, springen und entdecken Sie sie!

Öffnungszeiten: Samstag, 9. September, von 12 bis 22.30 Uhr und Sonntag, 10. September, von 10 bis 18 Uhr.

Eintritt: 3 ? (Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren).

