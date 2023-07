L’Étrange week-end à Thouars Avenue Martyrs de la Résistance Thouars, 27 octobre 2023, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Un monde fantastique de petites et grosses frayeurs seront au rendez-vous de cette 6ème édition du week-end de l’étrange. Un labyrinthe de plusieurs salles avec des univers différents vous accueillera pour un pêle-mêle d’émotions. Sans oublier quelques surprises ……….

2023-10-27 fin : 2023-10-31

Avenue Martyrs de la Résistance À l’Orangerie du château

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A fantastic world of small and big scares will be on the agenda of this 6th edition of the weekend of the strange. A labyrinth of several rooms with different universes will welcome you for a jumble of emotions. Not forgetting a few surprises ………

Un mundo fantástico de grandes y pequeños sustos le espera en esta 6ª edición del fin de semana de lo extraño. Un laberinto de salas en diferentes universos le dará la bienvenida para un revoltijo de emociones. Sin olvidar algunas sorpresas ………

Eine fantastische Welt voller kleiner und großer Schrecken wird Ihnen bei der sechsten Ausgabe des Wochenendes der Seltsamkeiten geboten. Ein Labyrinth aus mehreren Räumen mit unterschiedlichen Welten empfängt Sie zu einem Durcheinander der Emotionen. Und nicht zu vergessen einige Überraschungen ………

