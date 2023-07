Trail de la Vallée du Thouarsais Avenue Martyrs de la Résistance Thouars, 24 septembre 2023, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Cette 8ème édition va vous faire découvrir le Thouarsais sur les chapeaux de roue ! Plusieurs parcours d’endurance sur dans des sous-bois et chemins : 9km, 16 et 24 km pour les plus sportifs…

À partir de 16 ans pour les 9 et 16km et 18 ans pour les 24km.

2023-09-24 fin : 2023-09-24 . .

Avenue Martyrs de la Résistance Rendez-vous à l’orangerie du Château

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



This 8th edition will give you the chance to discover the Thouarsais region at top speed! Several endurance courses in undergrowth and paths: 9km, 16 and 24 km for the most athletic…

From 16 years for the 9 and 16km and 18 years for the 24km

¡Esta 8ª edición le hará descubrir la región de Thouarsais a toda velocidad! Varios recorridos de resistencia a través de maleza y senderos: 9km, 16 y 24km para los más atléticos…

A partir de 16 años para los 9 y 16km y 18 años para los 24km

Bei dieser 8. Ausgabe werden Sie das Thouarsais auf dem Rad entdecken! Mehrere Ausdauerstrecken im Unterholz und auf Wegen: 9km, 16 und 24km für die Sportlichsten…

Ab 16 Jahren für die 9 und 16km und ab 18 Jahren für die 24km

Mise à jour le 2023-07-04 par Maison du Thouarsais