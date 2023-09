Journée des vendanges et de la gastronomie – Saveurs d’octobre Avenue Marie-Louise La baule Catégories d’Évènement: La baule

Loire-Atlantique Journée des vendanges et de la gastronomie – Saveurs d’octobre Avenue Marie-Louise La baule, 22 octobre 2023, La baule. Journée des vendanges et de la gastronomie – Saveurs d’octobre Dimanche 22 octobre, 11h00 Avenue Marie-Louise Public Dans le cadre des Saveurs d’octobre, l’associations des commerçants vous propose la Journée des vendanges et de la gastronomie. De nombreuses animations proposées lors de ce rendez-vous d’automne placé sous le signe du bien vivre et de la gastronomie : découverte de produits de terroir, démonstrations de cuisine… Accès libre sans réservation Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire. C’est pour vous l’occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise. Programme des Saveurs d’octobre Avenue Marie-Louise Parking Ker causette, Carrefour Av Capitaine de forge / Pierre Loti 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 60 11 51 »}, {« type »: « email », « value »: « unicial@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/journee-des-vendanges-et-de-la-gastronomie-saveurs-d-octobre-la-baule.html »}] [{« link »: « https://www.labaule-guerande.com/les-saveurs-d-octobre.html »}, {« link »: « https://www.labaule-guerande.com/programme-animations-saveurs-d-octobre.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T11:00:00+02:00 – 2023-10-22T18:00:00+02:00

2023-10-22T11:00:00+02:00 – 2023-10-22T18:00:00+02:00 LOISIRS SALON Détails Catégories d’Évènement: La baule, Loire-Atlantique Autres Lieu Avenue Marie-Louise Adresse Parking Ker causette, Carrefour Av Capitaine de forge / Pierre Loti 44500 La baule Ville La baule Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Avenue Marie-Louise La baule latitude longitude 47.28074;-2.40612

Avenue Marie-Louise La baule Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la baule/