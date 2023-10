Exposition dinosaures Avenue Maréchal Leclerc Fuveau, 11 novembre 2023, Fuveau.

Fuveau,Bouches-du-Rhône

« L’Exposition dinosaures vous donne rendez-vous pour un véritable voyage ludique et pédagogique à la découverte des géants qui ont marqué l’histoire !.

2023-11-11 14:00:00 fin : 2023-11-12 17:00:00. .

Avenue Maréchal Leclerc D 46

Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



« The Dinosaurs Exhibition takes you on a fun and educational journey to discover the giants that have shaped history!

« La exposición Dinosaurios le lleva en un viaje divertido y educativo a descubrir a los gigantes que hicieron historia

« Die Dinosaurier-Ausstellung lädt Sie zu einer echten spielerischen und pädagogischen Reise ein, auf der Sie die Giganten entdecken, die die Geschichte geprägt haben!

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de Tourisme de Fuveau