PÊCHE À LA TRAÎNE DU PÈRE NOËL Avenue Maréchal Joffre Palavas-les-Flots, 16 décembre 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 16:00:00

fin : 2023-12-16 18:00:00

A partir de 16h : Pêche à la traîne du Père Noël (pour enfants) Proposé par la Prud’homie des pêcheurs – Plage de l’Hôtel de Ville

Pour s’inscrire, il suffit d’envoyer un mail à animations@palavaslesflots.com en mentionnant le nom de l’enfant et du parent ainsi que les coordonnées (numéro de téléphone)..

A partir de 16h : Pêche à la traîne du Père Noël (pour enfants) Proposé par la Prud’homie des pêcheurs – Plage de l’Hôtel de Ville

Pour s’inscrire, il suffit d’envoyer un mail à animations@palavaslesflots.com en mentionnant le nom de l’enfant et du parent ainsi que les coordonnées (numéro de téléphone).

A partir de 16h : Pêche à la traîne du Père Noël (pour enfants) Proposé par la Prud’homie des pêcheurs – Plage de l’Hôtel de Ville

Pour s’inscrire, il suffit d’envoyer un mail à animations@palavaslesflots.com en mentionnant le nom de l’enfant et du parent ainsi que les coordonnées (numéro de téléphone).

.

Avenue Maréchal Joffre

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-12 par OT PALAVAS-LES-FLOTS