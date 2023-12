VILLAGE DU TÉLÉTHON 2023 Avenue Maréchal Joffre Palavas-les-Flots, 4 décembre 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

Samedi 9 décembre : VILLAGE DU TÉLÉTHON

Journée nationale téléthon sur le thème « muscle ton téléthon »

Localisation : rive droite à Palavas-les-Flots

de 10h30 à 17h

Programme :

– 10h30 : début de l’animation

– 10h45 : démo de Salsa

– 11h00 : échauffement du bain de Noël

– 11h30 : Arrivée du père Noël et des lutins

– 12h00 : Bain de Noël par Aqualove et Palus Avis Surf

– 14h30 : Palavas sévilla.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Avenue Maréchal Joffre

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



Saturday, December 9: TELETHON VILLAGE

National telethon day on the theme « muscle your telethon »

Location: right bank, Palavas-les-Flots

from 10:30 a.m. to 5 p.m

Program:

– 10:30 am: start of entertainment

– 10:45 am: Salsa demo

– 11:00 am: Christmas bath warm-up

– 11:30 am: Arrival of Santa Claus and his elves

– 12:00 pm: Christmas bath by Aqualove and Palus Avis Surf

– 2:30 pm: Palavas sévilla

Sábado 9 de diciembre: TELETHON VILLAGE

Día nacional del teletón sobre el tema « muscula tu teletón »

Lugar: orilla derecha, Palavas-les-Flots

de 10h30 a 17h00

Programa :

– 10.30 h: inicio de la animación

– 10.45 h: demostración de salsa

– 11.00 h: calentamiento para el baño de Navidad

– 11.30 h: Llegada de Papá Noel y sus duendes

– 12.00 h: Baño de Navidad a cargo de Aqualove y Palus Avis Surf

– 14.30 h: Palavas sévilla

Samstag, 9. Dezember: TELETHON-DORF

Nationaler Telethon-Tag mit dem Thema « Muscle your Telethon »

Standort: rechtes Ufer in Palavas-les-Flots

von 10.30 bis 17 Uhr

Programm:

– 10.30 Uhr: Beginn der Animation

– 10.45 Uhr: Salsa-Demo

– 11.00 Uhr: Aufwärmen des Weihnachtsbades

– 11.30 Uhr: Ankunft des Weihnachtsmanns und der Wichtel

– 12.00 Uhr: Weihnachtsbad von Aqualove und Palus Avis Surf

– 14.30 Uhr: Palavas Sevilla

Mise à jour le 2023-11-30 par OT PALAVAS-LES-FLOTS