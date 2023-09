COLLECTE DE DÉCHETS Avenue Maréchal Joffre Palavas-les-Flots, 28 septembre 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

18h : Collecte de déchets organisé par l’Ateliers Jaco & Cap océan – Sensibilisation, pesée des déchets ramassés et verre de l’amitié – Plage Hôtel de Ville – Infos : jade@ateliersjaco.com.

2023-09-28 18:00:00 fin : 2023-09-28 21:00:00. .

Avenue Maréchal Joffre

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



6pm: Waste collection organized by Ateliers Jaco & Cap océan ? Awareness-raising, weighing of collected waste and friendly drink ? Hôtel de Ville beach ? Infos : jade@ateliersjaco.com

18.00 h: Recogida de residuos organizada por Ateliers Jaco & Cap océan ? Sensibilización, pesaje de los residuos recogidos y bebidas ? Playa del Hôtel de Ville ? Información: jade@ateliersjaco.com

18 Uhr: Müllsammelaktion organisiert von Ateliers Jaco & Cap océan ? Sensibilisierung, Wiegen des gesammelten Mülls und Umtrunk ? Strand Hôtel de Ville ? Infos: jade@ateliersjaco.com

Mise à jour le 2023-09-22 par OT PALAVAS-LES-FLOTS