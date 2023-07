MHSC SUMMER TOUR Avenue Maréchal Joffre Palavas-les-Flots, 1 août 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

De 13h à 18h – MHSC summer tour – Animations et dédicaces- Plage de l’Hôtel de Ville- Infos : https://www.mhscfoot.com/articles/2023-2024/supporters/mhsc-summer-tour-les-dates-de-votre-tournee-dete.

2023-08-01 13:00:00 fin : 2023-08-01 18:00:00. .

Avenue Maréchal Joffre

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



1pm to 6pm – MHSC summer tour – Entertainment and autographs- Hôtel de Ville beach- Info: https://www.mhscfoot.com/articles/2023-2024/supporters/mhsc-summer-tour-les-dates-de-votre-tournee-dete

De 13.00 a 18.00 h – Gira de verano del MHSC – Animación y autógrafos- Playa del Hôtel de Ville- Información: https://www.mhscfoot.com/articles/2023-2024/supporters/mhsc-summer-tour-les-dates-de-votre-tournee-dete

Von 13 bis 18 Uhr – MHSC summer tour – Animationen und Autogrammstunden- Plage de l’Hôtel de Ville- Infos: https://www.mhscfoot.com/articles/2023-2024/supporters/mhsc-summer-tour-les-dates-de-votre-tournee-dete

Mise à jour le 2023-07-13 par OT PALAVAS-LES-FLOTS