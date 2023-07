HOMMAGE AUX JUSTES DE FRANCE Avenue Maréchal Joffre Palavas-les-Flots, 16 juillet 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

11h – Hommage aux Justes de France – Hôtel de Ville.

2023-07-16 11:00:00 fin : 2023-07-16 12:00:00. .

Avenue Maréchal Joffre

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



11 a.m. – Tribute to the Justes of France – Hôtel de Ville

11.00 h – Homenaje a los Justos de Francia – Hôtel de Ville

11 Uhr – Ehrung der Gerechten Frankreichs – Rathaus

Mise à jour le 2023-07-11 par OT PALAVAS-LES-FLOTS