Spectacle Cabaret Avenue Maréchal Foch Lourdes Catégories d’Évènement: Lourdes

Seine-et-Marne

Spectacle Cabaret Avenue Maréchal Foch, 1 avril 2023, Lourdes . Spectacle Cabaret Au Palais des Congrès de Lourdes Avenue Maréchal Foch LOURDES Lourdes Seine-et-Marne Avenue Maréchal Foch Au Palais des Congrès de Lourdes

2023-04-01 – 2023-04-01

Avenue Maréchal Foch Au Palais des Congrès de Lourdes

Lourdes

Seine-et-Marne . Le 1er Avril 2023, la compagnie Troupe En Scène vous accompagne le temps d’une soirée au Palais des Congrès de Lourdes pour une soirée Cabaret inoubliable : chanteurs live, danseuses, transformisme… Embarquez pour un tour du monde festif et coloré ! Billetterie sur place ouverte à partir 20h, début du spectacle à 21h. Buvette sur place tenue par l’APE de Poueyferré-Loubajac.

Informations aux coordonnées ci-dessous. Plongez dans l’univers du 7ème art et des comédies musicales ce 19 décembre 2021 au Palais des Congrès de Lourdes ! Avenue Maréchal Foch Au Palais des Congrès de Lourdes Lourdes

dernière mise à jour : 2023-03-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Lourdes, Seine-et-Marne Autres Lieu Lourdes LOURDES Adresse Lourdes Seine-et-Marne Avenue Maréchal Foch Au Palais des Congrès de Lourdes Ville Lourdes Departement Seine-et-Marne Tarif Lieu Ville Avenue Maréchal Foch Au Palais des Congrès de Lourdes Lourdes

Lourdes LOURDES Lourdes Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lourdes /

Spectacle Cabaret Avenue Maréchal Foch 2023-04-01 was last modified: by Spectacle Cabaret Avenue Maréchal Foch Lourdes LOURDES 1 avril 2023 Au Palais des Congrès de Lourdes Avenue Maréchal Foch LOURDES Lourdes Seine-et-Marne Avenue Maréchal Foch Lourdes Seine-et-Marne

Lourdes Seine-et-Marne