Concert des Snappin’Sisters « Mission: a cappella » Avenue Maréchal Foch Lourdes, 13 juin 2024, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

« Mission : a cappella » au Palais des Congrès de Lourdes le jeudi 13 juin 2024 à 20h30 : un concert des Snappin’Sisters

« Mission : a cappella » est le deuxième spectacle des Snappin’Sisters. Si le premier était résolument jazz, celui-ci s’ouvre à des esthétiques plus modernes comme la pop, la chanson, le rap… Ainsi se côtoient des standards du jazz, Paul Simon, Camille, Nougaro, mais aussi les Spice Girls ou encore Lalo Schifrin, et bien d’autres aussi. Cette variété de genres permet d’emmener le spectateur tour à tour dans des univers poétiques, drôles, dynamiques, sensibles ou débridés. Le mot d’ordre reste finesse et originalité.

Dès 8 ans

Durée : 1 h 15

Production Snappin’Sisters

Tarifs :

de 6 à 12€ : voir les conditions tarifaires page 51 du document ci-dessous.

Billetteries :

– Office de Tourisme de Lourdes (place du Champ Commun)

– 45 minutes avant chaque représentation

– via les liens ci-dessous

Informations complémentaires et réservations ci-dessous..

Avenue Maréchal Foch LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



« Mission : a cappella » at the Palais des Congrès de Lourdes on Thursday, June 13, 2024 at 8:30 p.m.: a concert by the Snappin’Sisters

« Mission: a cappella » is the second show by the Snappin’Sisters. While the first was resolutely jazz, this one opens up to more modern aesthetics such as pop, chanson and rap? Jazz standards, Paul Simon, Camille, Nougaro, the Spice Girls, Lalo Schifrin and many others rub shoulders. This variety of genres takes the audience into poetic, funny, dynamic, sensitive or unbridled worlds. The watchword is finesse and originality.

Ages 8 and up

Running time: 1 h 15

Produced by Snappin?Sisters

Prices :

6 to 12? : see pricing conditions on page 51 of the document below.

Tickets at

– Lourdes Tourist Office (place du Champ Commun)

– 45 minutes before each performance

– via the links below

Further information and reservations below.

« Misión: a capella » en el Palacio de Congresos de Lourdes el jueves 13 de junio de 2024 a las 20.30 horas: concierto de las Snappin’Sisters

« Mission: a cappella » es el segundo espectáculo de las Snappin’Sisters. Mientras que el primer espectáculo fue decididamente jazzístico, éste se abre a estéticas más modernas como el pop, la chanson, el rap.. Se codean estándares de jazz, Paul Simon, Camille, Nougaro, las Spice Girls y Lalo Schifrin, por citar sólo algunos. Esta variedad de géneros lleva al público de viaje por mundos poéticos, divertidos, dinámicos, sensibles y desenfrenados. Las consignas son delicadeza y originalidad.

A partir de 8 años

Duración: 1 h 15

Producido por Snappin?Sisters

Precios :

de 6 a 12 años: véanse las condiciones de precios en la página 51 del documento que figura a continuación.

Entradas en :

– Oficina de Turismo de Lourdes (place du Champ Commun)

– 45 minutos antes de cada representación

– a través de los enlaces siguientes

Más información y reservas a continuación.

« Mission: a cappella » im Palais des Congrès in Lourdes am Donnerstag, den 13. Juni 2024 um 20.30 Uhr: ein Konzert der Snappin’Sisters

« Mission: a cappella » ist die zweite Show der Snappin’Sisters. Während das erste Album ein reines Jazz-Projekt war, öffnet sich dieses für modernere Ästhetiken wie Pop, Chanson und Rap So treffen Jazzstandards, Paul Simon, Camille, Nougaro, aber auch die Spice Girls oder Lalo Schifrin und viele andere aufeinander. Diese Vielfalt an Genres ermöglicht es, den Zuschauer abwechselnd in poetische, lustige, dynamische, sensible oder ungezügelte Welten zu entführen. Das Motto lautet: Feinheit und Originalität.

Ab 8 Jahren

Dauer: 1 Std. 15 Min

Produktion Snappin?Sisters

Eintrittspreise:

von 6 bis 12? : siehe Tarifbedingungen Seite 51 des untenstehenden Dokuments.

Kartenvorverkaufsstellen:

– Fremdenverkehrsamt von Lourdes (Place du Champ Commun)

– 45 Minuten vor jeder Vorstellung

– über die folgenden Links

Weitere Informationen und Reservierungen unten.

