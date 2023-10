Théâtre « Olympicorama – La boxe » Avenue Maréchal Foch Lourdes, 2 mai 2024, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Le jeudi 2 mai 2024 à 20h30, le Palais des Congrès de Lourdes accueille la pièce « Olympicorama – la boxe » en partenariat avec Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées et avec le soutien du Boxing Full Contact Lourdais et sous le parrainage de Inès Bereau et Hugo Duboé, champions de France de Kick-boxing.

Olympicorama est une entreprise artistique rigoureuse, appliquée et minutieuse d’analyse et de réflexions sur les différentes disciplines et épreuves des Jeux Olympiques, des origines à nos jours, dans leurs dimensions sportives bien sûr, mais aussi techniques, politiques, philosophiques, éthiques, culturelles, sociologiques, géographiques, économiques, anthropologiques…

Tout un programme, que l’auteur, acteur et metteur en scène Frédéric Ferrer déploie avec humour et intelligence, de manière à intéresser aussi bien les amateurs de sport que ceux qui n’y entendent rien.

La boxe sera à l’honneur pour cette soirée sportive.

Dès 14 ans

Durée : 1 h 30

Production Cie Vertical Détour

Avec Frédéric Ferrer

Tarifs :

de 6 à 12€ : voir les conditions tarifaires page 51 du document ci-dessous.

Billetteries :

– Office de Tourisme de Lourdes (place du Champ Commun)

– 45 minutes avant chaque représentation

– via les liens ci-dessous

Informations complémentaires et réservations ci-dessous..

2024-05-02 20:30:00 fin : 2024-05-02 . .

Avenue Maréchal Foch LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



On Thursday, May 2, 2024 at 8:30pm, the Palais des Congrès de Lourdes will host the play « Olympicorama – la boxe » in partnership with Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées and with the support of Boxing Full Contact Lourdais and under the patronage of Inès Bereau and Hugo Duboé, Kick-boxing champions of France.

Olympicorama is a rigorous and meticulous artistic undertaking to analyze and reflect on the various disciplines and events of the Olympic Games, from their origins to the present day, in their sporting dimensions of course, but also in their technical, political, philosophical, ethical, cultural, sociological, geographical, economic and anthropological dimensions?

The author, actor and director Frédéric Ferrer unfolds this program with humor and intelligence, in a way that will appeal to sports fans and non-sports fans alike.

Boxing takes center stage on this sporting evening.

Ages 14 and up

Running time: 1 h 30

Produced by Cie Vertical Détour

With Frédéric Ferrer

Prices :

6 to 12? : see rates on page 51 of the document below.

Tickets at

– Lourdes Tourist Office (place du Champ Commun)

– 45 minutes before each performance

– via the links below

Further information and reservations below.

El jueves 2 de mayo de 2024 a las 20.30 horas, el Palacio de Congresos de Lourdes acogerá la obra « Olympicorama – la boxe » en colaboración con Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées y con el apoyo de Boxing Full Contact Lourdais y bajo el patrocinio de Inès Bereau y Hugo Duboé, campeones de Francia de Kick-boxing.

Olympicorama es una empresa artística rigurosa y meticulosa para analizar y reflexionar sobre las distintas disciplinas y acontecimientos de los Juegos Olímpicos, desde sus orígenes hasta nuestros días, en sus dimensiones deportivas, por supuesto, pero también técnicas, políticas, filosóficas, éticas, culturales, sociológicas, geográficas, económicas y antropológicas?

Todo un programa, que el autor, actor y director Frédéric Ferrer despliega con humor e inteligencia de una forma que gustará tanto a los aficionados al deporte como a los que no saben nada de él.

El boxeo es el protagonista de esta velada deportiva.

A partir de 14 años

Duración: 1 h 30

Producido por Cie Vertical Détour

Con Frédéric Ferrer

Precio :

de 6 a 12?: véanse las condiciones de precio en la página 51 del documento que figura a continuación.

Entradas en :

– Oficina de Turismo de Lourdes (place du Champ Commun)

– 45 minutos antes de cada representación

– a través de los enlaces siguientes

Más información y reservas a continuación.

Am Donnerstag, den 2. Mai 2024 um 20:30 Uhr findet im Palais des Congrès in Lourdes das Theaterstück « Olympicorama – la boxe » statt, in Partnerschaft mit Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées und mit der Unterstützung des Boxing Full Contact Lourdais und unter der Schirmherrschaft von Inès Bereau und Hugo Duboé, den französischen Meistern im Kickboxen.

Olympicorama ist ein rigoroses, angewandtes und sorgfältiges künstlerisches Unternehmen, das die verschiedenen Disziplinen und Wettkämpfe der Olympischen Spiele von den Anfängen bis heute analysiert und reflektiert, natürlich in ihren sportlichen, aber auch technischen, politischen, philosophischen, ethischen, kulturellen, soziologischen, geografischen, wirtschaftlichen und anthropologischen Dimensionen

Der Autor, Schauspieler und Regisseur Frédéric Ferrer entfaltet dieses Programm mit Humor und Intelligenz, so dass es sowohl für Sportfans als auch für Sportmuffel interessant ist.

An diesem sportlichen Abend steht das Boxen im Mittelpunkt.

Ab 14 Jahren

Dauer: 1 Std. 30 Min

Produktion Cie Vertical Détour

Mit Frédéric Ferrer

Tarife:

von 6 bis 12? : siehe Tarifbedingungen auf Seite 51 des untenstehenden Dokuments.

Kartenvorverkaufsstellen:

– Fremdenverkehrsamt von Lourdes (Place du Champ Commun)

– 45 Minuten vor jeder Vorstellung

– über die folgenden Links

Weitere Informationen und Reservierungen unten.

