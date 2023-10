Concert « A cordes sensibles » carte blanche à Denis Abbate Avenue Maréchal Foch Lourdes, 22 février 2024, Lourdes.

Venez écouter le concert de Denis Abbate « A cordes sensibles » le jeudi 22 février 2024 au Palais des Congrès de Lourdes ! Rendez-vous à partir de 20h30.

Lauréat des Concours Internationaux René Bartoli et Locquemeau, Denis Abbate s’est formé au répertoire espagnol avec Alberto Ponce.

Il mène une carrière solo de concertiste et s’associe régulièrement avec des artistes de tout horizon (musique et chant, danse, théâtre, poésie). Également très impliqué dans la musique de notre temps, il a initié au sein du collectif Commedia des évènements autour de grands compositeurs contemporains : Luciano Bério (Sequenza), Aaron Jay Kernis (100 greatests hits avec quatuor à cordes), Maurice Ohana (Si le jour paraît pour guitare 10 cordes, 3 Graphiques pour guitare et orchestre) et Edison Denisov (Sonates).

Membre fondateur à part entière du Badoctet, collectif d’improvisation libre crée après un travail approfondi avec le pianiste Denis Badault, il fait partie du trio « Des cordes dans le vent » avec Nathalie Amat, flûte et Caroline Bazire, alto.

Arrangeur, improvisateur, compositeur (œuvres avec guitare solo, duo, trio) ses œuvres sont publiées chez Hody Musique.

Dès 6 ans

Durée : 1 h

Tarifs :

de 6 à 12€ : voir les conditions tarifaires page 51 du document ci-dessous.

Billetteries :

– Office de Tourisme de Lourdes (place du Champ Commun)

– 45 minutes avant chaque représentation

– via les liens ci-dessous

Informations complémentaires et réservations ci-dessous..

Avenue Maréchal Foch LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and listen to Denis Abbate’s concert « A cordes sensibles » on Thursday February 22, 2024 at the Palais des Congrès in Lourdes! The concert starts at 8:30pm.

Winner of the René Bartoli and Locquemeau International Competitions, Denis Abbate trained in the Spanish repertoire with Alberto Ponce.

He has a solo career as a concert performer, and regularly joins forces with artists from all horizons (music and song, dance, theater, poetry). Also deeply involved in the music of our time, he has initiated events within the Commedia collective around major contemporary composers: Luciano Bério (Sequenza), Aaron Jay Kernis (100 great hits with string quartet), Maurice Ohana (Si le jour paraît for 10-string guitar, 3 Graphiques for guitar and orchestra) and Edison Denisov (Sonates).

A founding member of the Badoctet, a free improvisation collective created after in-depth work with pianist Denis Badault, he is also a member of the trio « Des cordes dans le vent » with Nathalie Amat, flute, and Caroline Bazire, viola.

Arranger, improviser and composer (solo guitar, duo, trio), his works are published by Hody Musique.

Ages 6 and up

Duration: 1 h

Price :

from 6 to 12? : see rates on page 51 of the document below.

Tickets at

– Lourdes Tourist Office (place du Champ Commun)

– 45 minutes before each performance

– via the links below

Further information and reservations below.

Venga a escuchar el concierto « A cordes sensibles » de Denis Abbate el jueves 22 de febrero de 2024 en el Palacio de Congresos de Lourdes El concierto comienza a las 20.30 h.

Ganador de los concursos internacionales René Bartoli y Locquemeau, Denis Abbate estudió el repertorio español con Alberto Ponce.

Tiene una carrera en solitario como concertista y colabora regularmente con artistas de orígenes muy diversos (música y canto, danza, teatro, poesía). También está profundamente implicado en la música de nuestro tiempo, y como miembro del colectivo Commedia ha iniciado eventos basados en grandes compositores contemporáneos: Luciano Bério (Sequenza), Aaron Jay Kernis (100 grandes éxitos con cuarteto de cuerda), Maurice Ohana (Si le jour paraît para guitarra de 10 cuerdas, 3 Graphiques para guitarra y orquesta) y Edison Denisov (Sonatas).

Miembro fundador por derecho propio de Badoctet, colectivo de improvisación libre creado tras un largo trabajo con el pianista Denis Badault, también es miembro del trío « Des cordes dans le vent » con Nathalie Amat, flauta, y Caroline Bazire, viola.

Arreglista, improvisador y compositor (?obras con guitarra solista, dúo y trío), sus obras están publicadas por Hody Musique.

A partir de 6 años

Duración: 1 hora

Precio :

de 6 a 12 años: véanse las condiciones de precios en la página 51 del documento que figura a continuación.

Entradas en :

– Oficina de Turismo de Lourdes (place du Champ Commun)

– 45 minutos antes de cada representación

– a través de los enlaces siguientes

Más información y reservas a continuación.

Hören Sie sich das Konzert von Denis Abbate « A cordes sensibles » am Donnerstag, den 22. Februar 2024 im Palais des Congrès in Lourdes an! Treffpunkt ab 20.30 Uhr.

Denis Abbate ist Preisträger der internationalen Wettbewerbe René Bartoli und Locquemeau und hat sich bei Alberto Ponce im spanischen Repertoire ausgebildet.

Er führt eine Solokarriere als Konzertmusiker und arbeitet regelmäßig mit Künstlern aus allen Bereichen zusammen (Musik und Gesang, Tanz, Theater, Poesie). Er beschäftigt sich auch intensiv mit der Musik unserer Zeit und hat im Rahmen des Commedia-Kollektivs Veranstaltungen zu großen zeitgenössischen Komponisten initiiert: Luciano Bério (Sequenza), Aaron Jay Kernis (100 greatests hits mit Streichquartett), Maurice Ohana (Si le jour paraît pour guitare 10 cordes, 3 Graphiques pour guitare et orchestre) und Edison Denisov (Sonates).

Er ist Gründungsmitglied des Badoctet, einem Kollektiv für freie Improvisation, das nach intensiver Arbeit mit dem Pianisten Denis Badault entstand.

Als Arrangeur, Improvisator und Komponist (?uvres with guitar solo, duo, trio) sind seine Werke bei Hody Musique erschienen.

Ab 6 Jahren

Dauer: 1 Stunde

Preise:

von 6 bis 12? : siehe Tarifbedingungen auf Seite 51 des untenstehenden Dokuments.

Kartenvorverkaufsstellen:

– Fremdenverkehrsamt von Lourdes (Place du Champ Commun)

– 45 Minuten vor jeder Vorstellung

– über die folgenden Links

Weitere Informationen und Reservierungen unten.

