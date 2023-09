Spectacle « Travol’time » Avenue Maréchal Foch Lourdes, 1 février 2024, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Découvrez le spectacle « Travol’time », en partenariat avec Le Parvis, scène nationale Tarbes Lourde Pyrénées au Palais des Congrès de Lourdes le jeudi 1er février 2024 à 20h30.

Portés par leur admiration pour John Travolta et Quentin Tarantino, fantasmant « l’American Dream », les deux compères mettent en scène leur quotidien agricole et décident que leur ruralité est une « success story » : « From The Farm To The Fame » (de la ferme à la renomée). Dépassant leurs propres limites, ils donnent à leurs rêves la couleur de l’espoir. S’inventer un monde à partir de rien, rêver grand avec juste ce qu’on a devient un enjeu pour récupérer sa propre histoire, sa propre puissance et, peut-être, forcer le destin. Les comédiens en profitent pour partager leurs interrogations sur la méritocratie, l’argent et les « transclasses » …

Théâtre – Danse – Chanson

Dès 10 ans

Durée : 1 h

La Panthère Blanche – Productions

Création Adeline Fontaine et Alexis Ballesteros

Direction artistique Adeline Fontaine

Basé sur une histoire vraie

Tarifs :

de 6 à 12€ : voir les conditions tarifaires page 51 du document ci-dessous.

Billetteries :

– Office de Tourisme de Lourdes (place du Champ Commun)

– 45 minutes avant chaque représentation

– via les liens ci-dessous

Informations complémentaires et réservations ci-dessous..

Avenue Maréchal Foch LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Discover the show « Travol?time », in partnership with Le Parvis, scène nationale Tarbes Lourde Pyrénées at the Palais des Congrès de Lourdes on Thursday February 1, 2024 at 8:30pm.

Spurred on by their admiration for John Travolta and Quentin Tarantino, and fantasizing about the « American Dream », the two compatriots stage their daily farm life and decide that their rural life is a « success story »: « From The Farm To The Fame ». Surpassing their own limits, they give their dreams the color of hope. Inventing a world out of nothing, dreaming big with just what you’ve got, becomes the challenge of reclaiming your own history, your own power and, perhaps, forcing destiny. The actors take the opportunity to share their questions about meritocracy, money and the « transclasses » …

Theater? Dance? Song

Ages 10 and up

Running time: 1 h

La Panthère Blanche ? Productions

Created by Adeline Fontaine and Alexis Ballesteros

Artistic direction Adeline Fontaine

Based on a true story

Prices :

from 6 to 12? : see pricing conditions on page 51 of the document below.

Ticket offices :

– Lourdes Tourist Office (place du Champ Commun)

– 45 minutes before each performance

– via the links below

Further information and reservations below.

Descubra el espectáculo « Travol?time », en colaboración con Le Parvis, scène nationale Tarbes Lourde Pyrénées en el Palacio de Congresos de Lourdes el jueves 1 de febrero de 2024 a las 20:30 h.

Impulsados por su admiración por John Travolta y Quentin Tarantino, y fantaseando con el « sueño americano », los dos amigos escenifican su vida cotidiana en la granja y deciden que su vida rural es una « historia de éxito »: « De la granja a la fama ». Superando sus propios límites, dan a sus sueños el color de la esperanza. Inventar un mundo de la nada, soñar a lo grande sólo con lo que tienen, se convierte en el reto de reivindicar su propia historia, su propio poder y, tal vez, forzar el destino. Los actores aprovechan la ocasión para compartir sus interrogantes sobre la meritocracia, el dinero y las « transclases » …

Teatro ? Danza ? Canción

A partir de 10 años

Duración: 1 h

La Panthère Blanche ? Producciones

Creación Adeline Fontaine y Alexis Ballesteros

Dirección artística Adeline Fontaine

Basado en una historia real

Precios :

de 6 a 12?: véanse las condiciones de precios en la página 51 del documento que figura a continuación.

Taquillas :

– Oficina de Turismo de Lourdes (place du Champ Commun)

– 45 minutos antes de cada representación

– a través de los enlaces siguientes

Más información y reservas a continuación.

Erleben Sie die Show « Travol?time » in Zusammenarbeit mit Le Parvis, scène nationale Tarbes Lourde Pyrénées im Palais des Congrès in Lourdes am Donnerstag, den 1. Februar 2024 um 20:30 Uhr.

Getragen von ihrer Bewunderung für John Travolta und Quentin Tarantino, die vom « American Dream » fantasieren, inszenieren die beiden Freunde ihren landwirtschaftlichen Alltag und beschließen, dass ihr Landleben eine « Erfolgsgeschichte » ist: « From The Farm To The Fame » (vom Bauernhof zum Ruhm). Sie überschreiten ihre eigenen Grenzen und geben ihren Träumen die Farbe der Hoffnung. Sich eine Welt aus dem Nichts zu erschaffen, mit dem, was man hat, groß zu träumen, wird zu einer Herausforderung, um die eigene Geschichte, die eigene Macht und vielleicht das Schicksal zu erzwingen. Die Schauspieler nutzen die Gelegenheit, um ihre Fragen über Meritokratie, Geld und « Transklassen » zu teilen…

Theater ? Tanz ? Chanson

Ab 10 Jahren

Dauer: 1 Std

Der weiße Panther ? Produktionen

Kreation Adeline Fontaine und Alexis Ballesteros

Künstlerische Leitung Adeline Fontaine

Basierend auf einer wahren Geschichte

Tarife:

von 6 bis 12? : siehe Tarifbedingungen auf Seite 51 des untenstehenden Dokuments.

Kartenvorverkaufsstellen:

– Fremdenverkehrsamt von Lourdes (Place du Champ Commun)

– 45 Minuten vor jeder Vorstellung

– über die folgenden Links

Weitere Informationen und Reservierungen unten.

