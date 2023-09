Théâtre « L’incroyable histoire du Père Noël » Avenue Maréchal Foch Lourdes, 23 décembre 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Découvrez « l’incroyable histoire du Père Noël » librement inspiré de Charles Dickens au Palais des Congrès de Lourdes le samedi 23 décembre 2023 à 16h30.

D’où vient le Père Noël ? Qui est-il ? Que fait-il ? Qu’elle est son histoire ? Autant de questions auxquelles « L’incroyable histoire du Père Noël » va tenter de répondre.

Nicolas, car il semble que ce soit son nom, est un vieillard triste et avare. Non pas qu’il le soit depuis toujours, mais la solitude a laissé de terribles traces dans la vie de cet homme…

Jusqu’à l’approche de Noël où…

Dès 5 ans

Durée : 50 minutes

Production Théâtre de la Bulle

Mise en scène : Patrick Lode

Gratuit, réservation conseillée aux coordonnées ci-dessous..

2023-12-23 16:30:00 fin : 2023-12-23 . .

Avenue Maréchal Foch LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Discover « The Incredible Story of Santa Claus » freely inspired by Charles Dickens at the Palais des Congrès in Lourdes on Saturday December 23, 2023 at 4:30pm.

Where does Santa Claus come from? Who is Santa? What does he do? What’s his story? These are just some of the questions that « The Incredible Story of Santa Claus » sets out to answer.

Nicolas, as he seems to be called, is a sad, stingy old man. Not that he always has been, but loneliness has left a terrible mark on this man?s life?

Until the approach of Christmas, when…

Ages 5 and up

Running time: 50 minutes

Produced by Théâtre de la Bulle

Director: Patrick Lode

Free of charge, booking recommended using the contact details below.

Descubra « La increíble historia de Papá Noel » inspirada libremente en Charles Dickens en el Palacio de Congresos de Lourdes el sábado 23 de diciembre de 2023 a las 16:30 h.

¿De dónde viene Papá Noel? ¿Quién es Papá Noel? ¿Qué hace? ¿Cuál es su historia? Éstas son sólo algunas de las preguntas a las que « La increíble historia de Papá Noel » intentará dar respuesta.

Nicolás, como parece que le llaman, es un viejo triste y tacaño. No es que siempre lo haya sido, pero la soledad ha dejado una terrible huella en la vida de este hombre?

Hasta que se acerca la Navidad, cuando…

Desde hace 5 años

Duración: 50 minutos

Producido por Théâtre de la Bulle

Dirigida por Patrick Lode

Gratis, se recomienda reservar en los datos de contacto que figuran más abajo.

Erleben Sie « Die unglaubliche Geschichte vom Weihnachtsmann » frei nach Charles Dickens im Palais des Congrès in Lourdes am Samstag, den 23. Dezember 2023 um 16.30 Uhr.

Woher kommt der Weihnachtsmann? Wer ist er? Was macht er? Was ist seine Geschichte? Diese Fragen werden in « Die unglaubliche Geschichte des Weihnachtsmannes » beantwortet.

Nicolas, so scheint sein Name zu sein, ist ein trauriger und geiziger alter Mann. Nicht, dass er schon immer so war, aber die Einsamkeit hat im Leben dieses Mannes schreckliche Spuren hinterlassen

Bis kurz vor Weihnachten, als…

Ab 5 Jahren

Dauer: 50 Minuten

Produktion Théâtre de la Bulle

Regie: Patrick Lode

Kostenlos, Reservierung unter den unten angegebenen Kontaktdaten empfohlen.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT de Lourdes|CDT65