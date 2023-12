Contes de Noël Avenue Maréchal Foch Lourdes, 4 décembre 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Découvrez les contes de Noël au Palais des Congrès de Lourdes le lundi 18 décembre 2023 à partir de 18h.

Au programme des lectures : la Reine des Neiges, Roule Galette et bien d’autres…

Animation gratuite, accès libre.

Information complémentaires aux coordonnées ci-dessous..

2023-12-18 18:00:00 fin : 2023-12-18 . .

Avenue Maréchal Foch LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Discover Christmas tales at the Palais des Congrès in Lourdes on Monday December 18, 2023 from 6pm.

On the program: the Snow Queen, Roule Galette and many more…

Free admission.

For further information, please contact us below.

Descubra los cuentos de Navidad en el Palacio de Congresos de Lourdes el lunes 18 de diciembre de 2023 a partir de las 18:00 horas.

En el programa: la Reina de las Nieves, Roule Galette y muchos otros…

Entrada gratuita.

Para más información, póngase en contacto con nosotros.

Entdecken Sie am Montag, den 18. Dezember 2023 ab 18 Uhr Weihnachtsmärchen im Palais des Congrès in Lourdes.

Auf dem Programm der Lesungen stehen: Die Schneekönigin, Roule Galette und viele andere…

Kostenlose Animation, freier Zugang.

Weitere Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT de Lourdes|CDT65