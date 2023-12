Conférence « Restaurer les écosystèmes de montagne » Avenue Maréchal Foch Lourdes, 1 décembre 2023, Lourdes.

« Restaurer les écosystèmes de montagne » est le thème de la Journée internationale de la montagne qui sera célébrée le lundi 11 décembre 2023 au Palais des Congrès de Lourdes à partir de 18h.

Pour mettre à l’honneur cette journée, le Château fort – Musée pyrénéen vous convie à participer à une conférence – discussion animée par Adeline Loyau, ingénieure de recherche en biologie. Passionnée par la nature et par la science, la jeune femme souhaite sensibiliser à la perte de la biodiversité grâce à son travail, entre autres, sur les lacs de montagne.

Cette rencontre sera l’occasion d’échanger sur son métier, cette « aventure fascinante» qu’elle partage dans son livre publié en 2022 « Les tribulations d’une scientifique en montagne » (éditions Glénat).

Entrée gratuite

Informations aux coordonnées ci-dessous..

« Restoring mountain ecosystems » is the theme of International Mountain Day, which will be celebrated on Monday December 11, 2023 at the Palais des Congrès in Lourdes, starting at 6pm.

To mark the occasion, the Château Fort ? Musée pyrénéen invites you to take part in a conference-discussion led by Adeline Loyau, a biology research engineer. Passionate about nature and science, the young woman is keen to raise awareness of the loss of biodiversity through her work on mountain lakes, among other things.

This meeting will be an opportunity to talk about her job, the « fascinating adventure » she shares in her book « Les tribulations d?une scientifique en montagne » (published by Glénat in 2022).

Free admission

For further information, please contact us.

« Restaurar los ecosistemas de montaña » es el lema del Día Internacional de las Montañas, que se celebrará el lunes 11 de diciembre de 2023 en el Palacio de Congresos de Lourdes, a partir de las 18.00 horas.

Con este motivo, el Château Fort ? Musée pyrénéen le invita a participar en una conferencia-coloquio a cargo de Adeline Loyau, ingeniera de investigación biológica. Apasionada de la naturaleza y la ciencia, esta joven se dedica, entre otras cosas, a sensibilizar sobre la pérdida de biodiversidad a través de sus trabajos sobre los lagos de montaña.

Este encuentro será la ocasión de hablar de su trabajo, de esta « aventura fascinante » que comparte en su libro « Les tribulations d?une scientifique en montagne » (publicado por Glénat en 2022).

Entrada gratuita

Para más información, diríjase a la dirección que figura a continuación.

« Wiederherstellung der Bergökosysteme » ist das Thema des Internationalen Tags der Berge, der am Montag, den 11. Dezember 2023 im Palais des Congrès in Lourdes ab 18 Uhr gefeiert wird.

Um diesen Tag zu würdigen, veranstaltet das Château fort ? Pyrenäen-Museum Sie zur Teilnahme an einer Konferenz – Diskussion ein, die von Adeline Loyau, einer Forschungsingenieurin für Biologie, geleitet wird. Die junge Frau, die sich für die Natur und die Wissenschaft begeistert, möchte mit ihrer Arbeit, unter anderem über Bergseen, auf den Verlust der Biodiversität aufmerksam machen.

Das Treffen bietet die Gelegenheit, sich über ihren Beruf und dieses « faszinierende Abenteuer » auszutauschen, das sie in ihrem 2022 veröffentlichten Buch « Les tribulations d’une scientifique en montagne » (Glénat-Verlag) beschreibt.

Kostenloser Eintritt

Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

