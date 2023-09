Théâtre « Roue Libre » Avenue Maréchal Foch Lourdes, 9 novembre 2023, Lourdes.

Lourdes, Hautes-Pyrénées

Découvrez la pièce de théâtre « Roue libre » de Jean-Michel Jouanne le jeudi 9 novembre 2023 à 20h30 au Palais des Congrès de Lourdes !

Angoissés, pathétiques ou cruels, mais surtout très drôles, les personnages déjantés vont faire défiler sous nos yeux nos propres angoisses, nos replis, nos lâchetés, nos comportements absurdes et risibles. Puisque le monde est agressif, et l’incertitude chronique, l’homme s’isole et se réfugie dans son cercle… Mais la protection est illusoire : le Mal et le Bien collaborent aisément !

À partir de textes contemporains non écrits pour le théâtre, Jean-Michel Jouanne interprète tour à tour une dizaine de personnages dans un spectaculaire « seul en scène ». Le comédien et ses personnages aux multiples visages nous entraînent dans la course effrénée de leurs peurs, leur folie existentielle est loufoque et jubilatoire.

Dès 15 ans

Durée : 1 h

Production Cie Théâtre du matin

Mise en scène : Mercedes Tormo

Choix des textes, adaptation et interprétation : Jean-Michel Jouanne

Régie lumière et son : Florent Benoît

Tarifs :

de 6 à 12€ : voir les conditions tarifaires page 51 du document ci-dessous.

Billetteries :

– Office de Tourisme de Lourdes (place du Champ Commun)

– 45 minutes avant chaque représentation

– via les liens ci-dessous

Informations complémentaires et réservations ci-dessous..

Avenue Maréchal Foch LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Discover Jean-Michel Jouanne’s play « Roue libre » on Thursday, November 9, 2023 at 8:30 pm at the Palais des Congrès in Lourdes!

Anxious, pathetic or cruel, but above all very funny, the crazy characters will parade our own anxieties, our withdrawal, our cowardice, our absurd and laughable behavior before our very eyes. Since the world is aggressive, and uncertainty chronic, man isolates himself and takes refuge in his circle… But protection is illusory: Evil and Good collaborate with ease!

Based on contemporary texts not written for the stage, Jean-Michel Jouanne performs a dozen characters in a spectacular « one-man show ». The actor and his multi-faceted characters draw us into the frenzied race of their fears, their existential madness zany and jubilant.

Ages 15 and up

Running time: 1 h

Produced by Cie Théâtre du matin

Director: Mercedes Tormo

Text selection, adaptation and interpretation: Jean-Michel Jouanne

Lighting and sound manager: Florent Benoît

Prices :

from 6 to 12? : see pricing conditions on page 51 of the document below.

Ticket offices :

– Lourdes Tourist Office (place du Champ Commun)

– 45 minutes before each performance

– via the links below

Further information and reservations below.

Descubra la obra « Roue libre » de Jean-Michel Jouanne el jueves 9 de noviembre de 2023 a las 20:30 h en el Palacio de Congresos de Lourdes

Ansiosos, patéticos o crueles, pero sobre todo muy divertidos, los disparatados personajes nos mostrarán nuestras propias ansiedades, nuestro retraimiento, nuestra cobardía, nuestros comportamientos absurdos y risibles. Porque el mundo es agresivo, y la incertidumbre crónica, el hombre se aísla y se refugia en su círculo… Pero la protección es ilusoria: ¡el mal y el bien colaboran con facilidad!

Basándose en textos contemporáneos no escritos para la escena, Jean-Michel Jouanne interpreta por turnos a una docena de personajes en un unipersonal espectacular. El actor y sus polifacéticos personajes nos arrastran a la frenética carrera de sus miedos, a su locura existencial alocada y jubilosa.

A partir de 15 años

Duración: 1 hora

Producido por Cie Théâtre du matin

Dirección: Mercedes Tormo

Elección de textos, adaptación e interpretación: Jean-Michel Jouanne

Iluminación y sonido: Florent Benoît

Precios :

de 6 a 12?: véanse las condiciones de precios en la página 51 del documento que figura a continuación.

Taquillas :

– Oficina de Turismo de Lourdes (place du Champ Commun)

– 45 minutos antes de cada representación

– a través de los enlaces siguientes

Más información y reservas a continuación.

Erleben Sie das Theaterstück « Roue libre » von Jean-Michel Jouanne am Donnerstag, den 9. November 2023 um 20:30 Uhr im Palais des Congrès in Lourdes!

Ängstlich, pathetisch oder grausam, aber vor allem sehr lustig, werden die verrückten Charaktere unsere eigenen Ängste, unsere Rückzüge, unsere Feigheit, unsere absurden und lachhaften Verhaltensweisen vor unseren Augen vorbeiziehen lassen. Da die Welt aggressiv und die Unsicherheit chronisch ist, isoliert sich der Mensch und flüchtet sich in seinen Kreis… Doch der Schutz ist trügerisch: Das Böse und das Gute arbeiten problemlos zusammen!

Ausgehend von zeitgenössischen Texten, die nicht für das Theater geschrieben wurden, interpretiert Jean-Michel Jouanne abwechselnd ein Dutzend Charaktere in einem spektakulären « seul en scène ». Der Schauspieler und seine Figuren mit den vielen Gesichtern ziehen uns in den rasenden Lauf ihrer Ängste, ihr existenzieller Wahnsinn ist skurril und jubelnd.

Ab 15 Jahren

Dauer: 1 Std

Produktion Cie Théâtre du matin

Regie: Mercedes Tormo

Textauswahl, Adaption und Interpretation: Jean-Michel Jouanne

Licht- und Tonregie: Florent Benoît

Tarife:

von 6 bis 12? : siehe Tarifbedingungen auf Seite 51 des untenstehenden Dokuments.

Kartenvorverkaufsstellen:

– Fremdenverkehrsamt von Lourdes (Place du Champ Commun)

– 45 Minuten vor jeder Vorstellung

– über die folgenden Links

Weitere Informationen und Reservierungen unten.

