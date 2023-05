Fête mondiale du Jeu Avenue Maréchal Foch, 3 juin 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Le samedi 3 juin, de 14h à 19h, Lourdes célèbre le jeu à l’occasion de la Fête mondiale du Jeu !

Rendez-vous au Palais des Congrès pour ce grand rassemblement convivial pour célébrer le Jeu et le plaisir de Jouer !

Au programme, peinture sur figurines, jeus de figurines (deadzone, conquest de para bellum, jeux de rôles, jeux de société, deux villages de loups garous de Thiercelieux, escape games etc.

Organisé par le Réseau de lecture publique de la CATLP, la Ludothèque d’Entrée de Jeu, en partenariat avec les associations et institutions qui portent le jeu au quotidien et le soutien de la Ville de Lourdes.

Entrée libre et gratuite, ouvert à tous !.

2023-06-03 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-03 19:00:00. .

Avenue Maréchal Foch LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



On Saturday June 3, from 2pm to 7pm, Lourdes celebrates games with the World Game Day!

Join us at the Palais des Congrès for this friendly gathering to celebrate games and the pleasure of playing!

On the program: miniature painting, miniature games (deadzone, conquest of para bellum, role-playing games, board games, two werewolf villages from Thiercelieux, escape games, etc.) and more.

Organized by the CATLP public reading network, the Ludothèque d?Entrée de Jeu, in partnership with the associations and institutions that promote games on a daily basis, and with the support of the City of Lourdes.

Free admission, open to all!

El sábado 3 de junio, de 14.00 a 19.00 horas, Lourdes celebra los juegos en el marco del Día Mundial del Juego

Únase a nosotros en el Palacio de Congresos en este gran encuentro amistoso para celebrar los juegos y el placer de jugar

En el programa: pintura sobre miniaturas, juegos en miniatura (deadzone, conquista de para bellum, juegos de rol, juegos de mesa, dos aldeas de hombres lobo de Thiercelieux, juegos de escape, etc.).

Organizado por la red de lectura pública CATLP y la ludoteca Entrée de Jeu, en colaboración con las asociaciones e instituciones que promueven los juegos a diario, y con el apoyo de la ciudad de Lourdes.

Entrada libre y gratuita

Am Samstag, den 3. Juni, feiert Lourdes von 14 bis 19 Uhr das Spiel anlässlich des Weltspielfests!

Wir treffen uns im Palais des Congrès zu diesem großen geselligen Treffen, um das Spiel und die Freude am Spielen zu feiern!

Auf dem Programm stehen unter anderem das Bemalen von Figuren, Figuren-Justieren (Deadzone, Conquest de para bellum, Rollenspiele, Gesellschaftsspiele, zwei Dörfer der Werwölfe von Thiercelieux, Escape Games etc.

Organisiert vom Netzwerk für öffentliches Lesen der CATLP, der Ludothek d’Entrée de Jeu, in Partnerschaft mit den Verbänden und Institutionen, die das Spiel in den Alltag tragen, und mit Unterstützung der Stadt Lourdes.

Freier Eintritt, offen für alle!

Mise à jour le 2023-05-26 par OT de Lourdes|CDT65