MARCHÉ DE NOËL DE L’ÉCOLE – ALIGNAN-DU-VENT Avenue Maréchal Foch Alignan-du-Vent, 1 décembre 2023, Alignan-du-Vent.

Alignan-du-Vent,Hérault

Venez découvrir les créations de vos enfants et des lutins pendant le marché de Noël, en plus vous pourrez déguster de bonnes crèpes ou pâtisseries !.

2023-12-01 16:40:00 fin : 2023-12-01 18:30:00. .

Avenue Maréchal Foch

Alignan-du-Vent 34290 Hérault Occitanie



Come and discover the creations of your children and the elves during the Christmas market, and enjoy some delicious crepes and pastries!

Venga a descubrir las creaciones de los niños y los duendes durante el mercado navideño, ¡y disfrute de unas deliciosas crepes y pasteles!

Entdecken Sie während des Weihnachtsmarktes die Kreationen Ihrer Kinder und der Wichtel. Außerdem können Sie leckere Crêpes oder Gebäck probieren!

Mise à jour le 2023-11-28 par OT BEZIERS MEDITERRANEE