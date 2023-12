Cyclisme : 2e Tour de Normandie Féminin Avenue Maréchal de Tessé Bagnoles de l’Orne Normandie, 14 mars 2024, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 13:30:00

fin : 2024-03-14 16:15:00

Contre la montre « Le Grand Départ », ville départ et arrivée – 1e étape

• De 13h30 à 16h15 – Départ : Avenue Maréchal de Tessé. Arrivée : croisement Av. Dr Joly/Rue des Magdelonnettes.

• Village course : place du Marché, allée des Anciens Combattants.

Une édition plus grande

Le Tour de Normandie cycliste professionnel 2024 va offrir un terrain de jeu plus que varié aux participantes ! En effet, 4 étapes dont un contre-la-montre seront à couvrir à travers les cinq départements normands.

Un contre la montre en ouverture

« Lorsque nous avons transformé l’épreuve l’an dernier, on a écouté les remarques et nous avons tracé le parcours 2024 en les prenant en partie en considération » explique Arnaud Anquetil, président du comité d’organisation. Une demande avait émané du peloton féminin : la mise en place d’un contre la montre ! Ce sera chose faite en ouverture de ce quatuor d’étapes. « La Ville de Bagnoles de l’Orne était candidate pour recevoir le grand départ. Ce sera donc un contre la montre de 10,3 km autour de la ville » détaille Arnaud Anquetil.

Le peloton international ira ensuite entre l’Eure et la Seine-Maritime sur la seconde étape tracée entre Le Neubourg (27) et Pavilly (76). « Cette étape est inédite et est coupée en deux. Avant sur un final escarpé et une arrivée en côte, on aura au départ, des lignes droites pour ensuite rejoindre le Pont de Brotonne qui offrent de belles possibilités aux équipes voulant faire la course en cas de vent » présente l’organisateur qui basculera de l’autre côté de la Normandie pour la 3ème étape. « On ne peut pas faire les 5 départements sans faire des transferts » prévient Arnaud Anquetil à tous ceux qui lui feront remarquer que la transition entre ces deuxième et troisième étape est longue.

Passage dans les 5 départements normands

Entre le pied de la cathédrale de Coutances et l’arrivée dans le nord Cotentin à Martinvast, l’étape est ouverte à tous les scénarios. « Les routes dans le final sont escarpées et peuvent profiter à une échappée mais aussi à une fille en solitaire pour faire la différence » analyse l’organisateur qui a tracé les 425 km proposés du 14 au 17 mars 2024.

L’étape finale entre Villers Bocage et Caen ne sera pas de tout repos ! « C’est clairement l’étape phare de ce Tour de Normandie 2024 ! Il n’y a pas beaucoup de temps de repos. Nous aurons 4 grimpeurs répertoriés sur cette étape et ferons un passage dans la redoutable côte de la Rançonnière avec ses passages dépassant les 12% » indique Arnaud Anquetil.

La boucle sera alors bouclée pour cette édition qui se disputera donc à travers l’ensemble des départements normands. Cédrine Kerbaol, lauréate du 1er Tour de Normandie féminin 2023 connaitra le nom de sa successeur à l’issue de cette édition 2024 aux étapes plus longues que ce qui avait été proposé lors de la victoire de la bretonne devant la normande Gladys Verhulst et Martina Alzini.

Les étapes :

• Etape 1 (CLM individuel) : Jeudi 14 mars : Bagnoles de l’Orne (61) – 10,3 km

• Etape 2 : Vendredi 15 mars : Le Neubourg (27) – Pavilly (76) – 136,8 km

• Etape 3 : Samedi 16 mars : Coutances (50) – Martinvast (50) – 137,3 km

• Etape 4 : Dimanche 17 mars : Villers Bocage (14) – Caen (14) – 138,4 km

Un plan de circulation avec déviations sera disponible auprès de l’Office de Tourisme le moment venu. Renseignement 02 33 37 85 66 ou sur www.tourdenormandiecycliste.fr.

Contre la montre « Le Grand Départ », ville départ et arrivée – 1e étape

• De 13h30 à 16h15 – Départ : Avenue Maréchal de Tessé. Arrivée : croisement Av. Dr Joly/Rue des Magdelonnettes.

• Village course : place du Marché, allée des Anciens Combattants.

Une édition plus grande

Le Tour de Normandie cycliste professionnel 2024 va offrir un terrain de jeu plus que varié aux participantes ! En effet, 4 étapes dont un contre-la-montre seront à couvrir à travers les cinq départements normands.

Un contre la montre en ouverture

« Lorsque nous avons transformé l’épreuve l’an dernier, on a écouté les remarques et nous avons tracé le parcours 2024 en les prenant en partie en considération » explique Arnaud Anquetil, président du comité d’organisation. Une demande avait émané du peloton féminin : la mise en place d’un contre la montre ! Ce sera chose faite en ouverture de ce quatuor d’étapes. « La Ville de Bagnoles de l’Orne était candidate pour recevoir le grand départ. Ce sera donc un contre la montre de 10,3 km autour de la ville » détaille Arnaud Anquetil.

Le peloton international ira ensuite entre l’Eure et la Seine-Maritime sur la seconde étape tracée entre Le Neubourg (27) et Pavilly (76). « Cette étape est inédite et est coupée en deux. Avant sur un final escarpé et une arrivée en côte, on aura au départ, des lignes droites pour ensuite rejoindre le Pont de Brotonne qui offrent de belles possibilités aux équipes voulant faire la course en cas de vent » présente l’organisateur qui basculera de l’autre côté de la Normandie pour la 3ème étape. « On ne peut pas faire les 5 départements sans faire des transferts » prévient Arnaud Anquetil à tous ceux qui lui feront remarquer que la transition entre ces deuxième et troisième étape est longue.

Passage dans les 5 départements normands

Entre le pied de la cathédrale de Coutances et l’arrivée dans le nord Cotentin à Martinvast, l’étape est ouverte à tous les scénarios. « Les routes dans le final sont escarpées et peuvent profiter à une échappée mais aussi à une fille en solitaire pour faire la différence » analyse l’organisateur qui a tracé les 425 km proposés du 14 au 17 mars 2024.

L’étape finale entre Villers Bocage et Caen ne sera pas de tout repos ! « C’est clairement l’étape phare de ce Tour de Normandie 2024 ! Il n’y a pas beaucoup de temps de repos. Nous aurons 4 grimpeurs répertoriés sur cette étape et ferons un passage dans la redoutable côte de la Rançonnière avec ses passages dépassant les 12% » indique Arnaud Anquetil.

La boucle sera alors bouclée pour cette édition qui se disputera donc à travers l’ensemble des départements normands. Cédrine Kerbaol, lauréate du 1er Tour de Normandie féminin 2023 connaitra le nom de sa successeur à l’issue de cette édition 2024 aux étapes plus longues que ce qui avait été proposé lors de la victoire de la bretonne devant la normande Gladys Verhulst et Martina Alzini.

Les étapes :

• Etape 1 (CLM individuel) : Jeudi 14 mars : Bagnoles de l’Orne (61) – 10,3 km

• Etape 2 : Vendredi 15 mars : Le Neubourg (27) – Pavilly (76) – 136,8 km

• Etape 3 : Samedi 16 mars : Coutances (50) – Martinvast (50) – 137,3 km

• Etape 4 : Dimanche 17 mars : Villers Bocage (14) – Caen (14) – 138,4 km

Un plan de circulation avec déviations sera disponible auprès de l’Office de Tourisme le moment venu. Renseignement 02 33 37 85 66 ou sur www.tourdenormandiecycliste.fr

Contre la montre « Le Grand Départ », ville départ et arrivée – 1e étape

• De 13h30 à 16h15 – Départ : Avenue Maréchal de Tessé. Arrivée : croisement Av. Dr Joly/Rue des Magdelonnettes.

• Village course : place du Marché, allée des Anciens Combattants.

Une édition plus grande

Le Tour de Normandie cycliste professionnel 2024 va offrir un terrain de jeu plus que varié aux participantes ! En effet, 4 étapes dont un contre-la-montre seront à couvrir à travers les cinq départements normands.

Un contre la montre en ouverture

« Lorsque nous avons transformé l’épreuve l’an dernier, on a écouté les remarques et nous avons tracé le parcours 2024 en les prenant en partie en considération » explique Arnaud Anquetil, président du comité d’organisation. Une demande avait émané du peloton féminin : la mise en place d’un contre la montre ! Ce sera chose faite en ouverture de ce quatuor d’étapes. « La Ville de Bagnoles de l’Orne était candidate pour recevoir le grand départ. Ce sera donc un contre la montre de 10,3 km autour de la ville » détaille Arnaud Anquetil.

Le peloton international ira ensuite entre l’Eure et la Seine-Maritime sur la seconde étape tracée entre Le Neubourg (27) et Pavilly (76). « Cette étape est inédite et est coupée en deux. Avant sur un final escarpé et une arrivée en côte, on aura au départ, des lignes droites pour ensuite rejoindre le Pont de Brotonne qui offrent de belles possibilités aux équipes voulant faire la course en cas de vent » présente l’organisateur qui basculera de l’autre côté de la Normandie pour la 3ème étape. « On ne peut pas faire les 5 départements sans faire des transferts » prévient Arnaud Anquetil à tous ceux qui lui feront remarquer que la transition entre ces deuxième et troisième étape est longue.

Passage dans les 5 départements normands

Entre le pied de la cathédrale de Coutances et l’arrivée dans le nord Cotentin à Martinvast, l’étape est ouverte à tous les scénarios. « Les routes dans le final sont escarpées et peuvent profiter à une échappée mais aussi à une fille en solitaire pour faire la différence » analyse l’organisateur qui a tracé les 425 km proposés du 14 au 17 mars 2024.

L’étape finale entre Villers Bocage et Caen ne sera pas de tout repos ! « C’est clairement l’étape phare de ce Tour de Normandie 2024 ! Il n’y a pas beaucoup de temps de repos. Nous aurons 4 grimpeurs répertoriés sur cette étape et ferons un passage dans la redoutable côte de la Rançonnière avec ses passages dépassant les 12% » indique Arnaud Anquetil.

La boucle sera alors bouclée pour cette édition qui se disputera donc à travers l’ensemble des départements normands. Cédrine Kerbaol, lauréate du 1er Tour de Normandie féminin 2023 connaitra le nom de sa successeur à l’issue de cette édition 2024 aux étapes plus longues que ce qui avait été proposé lors de la victoire de la bretonne devant la normande Gladys Verhulst et Martina Alzini.

Les étapes :

• Etape 1 (CLM individuel) : Jeudi 14 mars : Bagnoles de l’Orne (61) – 10,3 km

• Etape 2 : Vendredi 15 mars : Le Neubourg (27) – Pavilly (76) – 136,8 km

• Etape 3 : Samedi 16 mars : Coutances (50) – Martinvast (50) – 137,3 km

• Etape 4 : Dimanche 17 mars : Villers Bocage (14) – Caen (14) – 138,4 km

Un plan de circulation avec déviations sera disponible auprès de l’Office de Tourisme le moment venu. Renseignement 02 33 37 85 66 ou sur www.tourdenormandiecycliste.fr

.

Avenue Maréchal de Tessé croisement avenue du Dr Joly-Rue des Magdelonnettes

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



Mise à jour le 2023-12-20 par Office de Tourisme et des congrès de Bagnoles de l’Orne