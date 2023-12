Soirée quiz pub traditionnel ( en anglais ) Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Eymet, 10 février 2024, Eymet.

Eymet Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 18:30:00

fin : 2024-02-10

Venez avec vos amis autour d’une bonne planche de charcuterie et fromages italiens. Apportez vos propres couverts. Les deux premières équipes remportent une caisse de vins.

Vins et bières anglaise disponible à l’achat..

EUR.

Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides