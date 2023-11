Réunion d’échanges interclubs Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Eymet, 28 janvier 2024, Eymet.

Eymet,Dordogne

L’Amicale Philatélique d’Eymet en Périgord vous invite à sa réunion d’échanges interclubs annuelle.

Lors de cette rencontre vous pourrez échanger différents objets sur les thèmes suivants : philatélie, cartophilie, monnaies, capsules de champagne, insignes, etc…

Apportez vos doubles et invitez vos amis collectionneurs !

Pour ajouter en convivialité, vous pourrez profiter d’un casse-croûte, pâtisseries et boissons chaudes..

2024-01-28 fin : 2024-01-28 17:30:00. .

Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Salle de La Gare

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Amicale Philatélique d’Eymet en Périgord invites you to its annual interclub exchange meeting.

At this meeting, you’ll be able to exchange various items on the following themes: philately, cartophily, coins, champagne capsules, badges, etc…

Bring your duplicates and invite your fellow collectors!

To add to the conviviality, you can enjoy a snack, pastries and hot drinks.

La Amicale Philatélique d’Eymet en Périgord le invita a su encuentro anual de intercambio entre clubes.

En esta reunión podrá intercambiar diversos artículos sobre los siguientes temas: filatelia, cartofilia, monedas, cápsulas de champán, insignias, etc.

¡Traiga sus dobles e invite a sus compañeros coleccionistas!

Para aumentar la convivencia, podrá disfrutar de un tentempié, bollería y bebidas calientes.

Die Amicale Philatélique d’Eymet en Périgord lädt Sie zu ihrem jährlichen Tauschtreffen zwischen den Klubs ein.

Bei diesem Treffen können Sie verschiedene Objekte zu folgenden Themen austauschen: Philatelie, Kartophilie, Münzen, Champagnerkapseln, Abzeichen, etc.

Bringen Sie Ihre Dubletten mit und laden Sie Ihre Sammlerfreunde ein!

Um die Geselligkeit zu steigern, können Sie einen Imbiss, Gebäck und heiße Getränke genießen.

Mise à jour le 2023-11-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides