Soirée Sainte Catherine Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Eymet, 25 novembre 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

L’association Aime T’Seins propose une soirée Sainte Catherine avec un repas dansant animé par Eymet Danser.

** Au menu **

Soupe

Assiette de charcuterie

Jambon braisé et accompagnement

Salade et fromage

Dessert

Repas concocté par Lard d’Eymet | Apportez vos couverts

Cette action vise à aider l’association et concrétiser leur trek associatif au Sénégal afin de promouvoir al lutte contre le cancer du sein et le développement de la scolarité des enfants de Saly..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Salle multi-activités

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Aime T’Seins association is organizing a St. Catherine’s evening with a dinner-dance performance by Eymet Danser.

** On the menu **

Soup

Charcuterie platter

Braised ham and side dish

Salad and cheese

Dessert

Meal concocted by Lard d’Eymet | Bring your own cutlery

The aim of this action is to help the association and make their associative trek in Senegal a reality, to promote the fight against breast cancer and the development of schooling for the children of Saly.

La asociación Aime T’Seins organiza una velada de Santa Catalina con cena y baile a cargo de Eymet Danser.

** En el menú

Sopa

Plato de embutidos

Jamón cocido y guarnición

Ensalada y queso

Postre

Comida preparada por Lard d’Eymet | Trae tus cubiertos

El objetivo de esta acción es ayudar a la asociación y hacer realidad su viaje a Senegal para promover la lucha contra el cáncer de mama y el desarrollo de la escolarización de los niños de Saly.

Der Verein Aime T’Seins schlägt einen Abend der Heiligen Katharina mit einem Tanzessen vor, das von Eymet Danser moderiert wird.

** Auf der Speisekarte **

Suppe

Teller mit Aufschnitt

Geschmorter Schinken und Beilagen

Salat und Käse

Dessert

Das Essen wurde von Lard d’Eymet zusammengestellt | Bringen Sie Ihr Besteck mit!

Diese Aktion soll dem Verein helfen, seine Trekkingtour im Senegal zu realisieren, um den Kampf gegen Brustkrebs und die Schulbildung der Kinder von Saly zu fördern.

