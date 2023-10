CONCERT DE LA CHORALE DES PEUPLES Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Épinal, 15 octobre 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

Créée en février 2016, la Chorale des Peuples d’Epinal compte aujourd’hui autour de 80 membres. En plus d’animer des offices religieux (messes, mariages, baptêmes), elle a pour objectif d’organiser et d’animer des concerts afin de soutenir des œuvres caritatives et sociales. C’est dans cet objectif qu’en partenariat avec les Sapeurs-Pompiers des Vosges, l’Association NODACI et la ville d’Epinal, elle organise ce concert du dimanche 15 octobre 2023 en l’église Notre Dame au Cierge d’Epinal. Ce concert qui verra la participation des Petits Chanteurs de Mère Alix (PCMA) de l’ensemble scolaire Notre Dame Saint Joseph permettra à la chorale et à ses partenaires de rendre un vibrant hommage aux Sapeurs-Pompiers de notre département et de soutenir l’Œuvre des Pupilles des Sapeurs-Pompiers.

Un programme de chants très variés, tant au niveau des rythmes, des langues que des générations, a été concocté, pour permettre de passer un moment joyeux, festif et agréable. Venez nombreux pour soutenir l’œuvre des Pupilles et rendre hommage à nos vaillants Sapeurs-Pompiers.. Tout public

Dimanche 2023-10-15 16:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. 0 EUR.

Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Eglise Notre Dame au Cierge

Épinal 88000 Vosges Grand Est



Created in February 2016, the Chorale des Peuples d’Epinal now has around 80 members. In addition to leading religious services (masses, weddings, christenings), its aim is to organize and lead concerts in support of charitable and social causes. To this end, in partnership with the Sapeurs-Pompiers des Vosges, the Association NODACI and the town of Epinal, it is organizing this concert on Sunday October 15, 2023 in the church of Notre Dame au Cierge in Epinal. The concert, which will see the participation of the Petits Chanteurs de Mère Alix (PCMA) from the Notre Dame Saint Joseph school complex, will enable the choir and its partners to pay a vibrant tribute to our department’s firefighters and support the work of the Pupilles des Sapeurs-Pompiers.

A varied program of songs, in terms of rhythms, languages and generations, has been put together to ensure a joyful, festive and enjoyable time. Come one, come all to support the work of the Pupilles and pay tribute to our valiant firefighters.

Creada en febrero de 2016, la Chorale des Peuples d’Epinal cuenta actualmente con unos 80 miembros. Además de actuar en servicios religiosos (misas, bodas, bautizos), su objetivo es organizar y realizar conciertos en apoyo de causas benéficas y sociales. En este sentido, en colaboración con los Sapeurs-Pompiers des Vosges, la Asociación NODACI y la ciudad de Epinal, organiza este concierto el domingo 15 de octubre de 2023 en la iglesia de Notre Dame au Cierge de Epinal. El concierto, que contará con la participación de los Petits Chanteurs de Mère Alix (PCMA) del complejo escolar Notre Dame Saint Joseph, permitirá al coro y a sus socios rendir homenaje a los bomberos del departamento y apoyar la labor de los Pupilles des Sapeurs-Pompiers.

Se ha preparado un programa de canciones con un amplio abanico de ritmos, idiomas y generaciones para garantizar un momento alegre, festivo y divertido. Vengan todos a apoyar el trabajo de los Pupilles y a rendir homenaje a nuestros valientes bomberos.

Der Chorale des Peuples d’Epinal wurde im Februar 2016 gegründet und zählt heute rund 80 Mitglieder. Neben der Gestaltung von Gottesdiensten (Messen, Hochzeiten, Taufen) hat er sich zum Ziel gesetzt, Konzerte zu organisieren und zu veranstalten, um karitative und soziale Zwecke zu unterstützen. Zu diesem Zweck organisiert sie in Partnerschaft mit der Feuerwehr des Departements Vosges, der NODACI Association und der Stadt Epinal das Konzert am Sonntag, den 15. Oktober 2023, in der Kirche Notre Dame au Cierge in Epinal. Dieses Konzert, an dem auch die Petits Chanteurs de Mère Alix (PCMA) des Schulkomplexes Notre Dame Saint Joseph teilnehmen werden, ermöglicht es dem Chor und seinen Partnern, den Feuerwehrleuten unseres Departements eine große Ehre zu erweisen und das Werk der « Pupilles des Sapeurs-Pompiers » (Schüler der Feuerwehr) zu unterstützen.

Ein Programm mit sehr unterschiedlichen Liedern, sowohl in Bezug auf Rhythmen, Sprachen als auch Generationen, wurde zusammengestellt, um einen fröhlichen, festlichen und angenehmen Moment zu ermöglichen. Kommen Sie zahlreich, um das Werk der Pupilles zu unterstützen und unsere tapferen Feuerwehrleute zu ehren.

Mise à jour le 2023-09-30 par OT EPINAL ET SA REGION