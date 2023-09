BIEN VIVRE L’HIVER GRÂCE AUX HUILES ESSENTIELLES Avenue Marcellin Albert Péret Catégories d’Évènement: Hérault

Péret BIEN VIVRE L’HIVER GRÂCE AUX HUILES ESSENTIELLES Avenue Marcellin Albert Péret, 15 novembre 2023, Péret. Péret,Hérault Découvrez les huiles essentielles avec Carla Meunier, naturopathe.

Sur inscription – Gratuit..

2023-11-15 13:30:00 fin : 2023-11-15 15:00:00. .

Avenue Marcellin Albert

Péret 34800 Hérault Occitanie



Discover essential oils with Carla Meunier, naturopath.

Registration required – Free. Descubra los aceites esenciales con Carla Meunier, naturópata.

Inscripción obligatoria – Gratuito. Entdecken Sie die ätherischen Öle mit Carla Meunier, Naturheilpraktikerin.

