SOIRÉE CINÉ PYJAMA ?! Avenue Marcellin Albert Péret, 10 novembre 2023, Péret.

Péret,Hérault

Viens avec ton plus beau pyjama, pour découvrir le dessin animé « Même les souris vont au paradis ».

Après un accident, une souris qui ne mâche pas ses mots et un renardeau timide se retrouvent au paradis des animaux.

Rendez-vous à la Médiathèque avec ton pique-nique.

Pour les 6-10 ans – Gratuit.

Sur réservation auprès de la billetterie du Théâtre du Sillon. Nombre de places limité..

2023-11-10 19:00:00 fin : 2023-11-10 21:30:00. .

Avenue Marcellin Albert

Péret 34800 Hérault Occitanie



Come along in your best pyjamas to discover the cartoon « Even the mice go to heaven ».

After an accident, an outspoken mouse and a shy fox find themselves in animal paradise.

Meet at the Médiathèque with your picnic.

Ages 6-10 – Free.

Reservations required at the Théâtre du Sillon box office. Limited number of seats.

Ven con tu mejor pijama a descubrir el dibujo animado « Même les souris vont au paradis ».

Tras un accidente, un ratón franco y un zorro tímido se encuentran en el paraíso de los animales.

Traiga su picnic a la Mediateca.

Para niños de 6 a 10 años – Gratis.

Reserva obligatoria en la taquilla del Théâtre du Sillon. Plazas limitadas.

Komm in deinem schönsten Pyjama, um den Zeichentrickfilm « Auch Mäuse kommen in den Himmel » zu entdecken.

Nach einem Unfall finden sich eine Maus, die kein Blatt vor den Mund nimmt, und ein schüchterner Fuchs im Paradies der Tiere wieder.

Wir treffen uns mit deinem Picknick in der Mediathek.

Für 6- bis 10-Jährige – Kostenlos.

Mit Reservierung beim Kartenverkauf des Théâtre du Sillon. Begrenzte Anzahl an Plätzen.

