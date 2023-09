LECTURES POUR PETITS ET GRANDS Avenue Marcellin Albert Péret, 25 octobre 2023, Péret.

Péret,Hérault

Sophie vous racontera de belles histoires autour de la thématique d’Halloween.

À partir de 7 ans..

2023-10-25 14:00:00 fin : 2023-10-25 15:00:00. .

Avenue Marcellin Albert

Péret 34800 Hérault Occitanie



Sophie will tell you stories around the theme of Halloween.

Ages 7 and up.

Sophie te contará grandes historias de Halloween.

A partir de 7 años.

Sophie wird Ihnen schöne Geschichten rund um das Thema Halloween erzählen.

Ab 7 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT DU CLERMONTAIS