L’HEURE DU CONTE Avenue Marcellin Albert Péret, 27 septembre 2023, Péret.

Péret,Hérault

Une demi-heure de conte spécialement dédiée aux enfants, pour rêver, grandir, s’émerveiller…

À partir de 3 ans..

2023-09-27 14:00:00 fin : 2023-09-27 14:30:00. .

Avenue Marcellin Albert

Péret 34800 Hérault Occitanie



Half an hour of storytelling especially for children, to dream, grow and marvel…

For ages 3 and up.

Media hora de cuentos especialmente pensados para los niños, para soñar, crecer y maravillarse…

A partir de 3 años.

Eine halbe Stunde Märchen speziell für Kinder, zum Träumen, Wachsen und Staunen…

Ab 3 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT DU CLERMONTAIS