Concert Rock – LoAï Avenue Marcel Paul Orthez, 9 décembre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

LoAï FunkyMan vous accompagne dans une ambiance Lounge avec sa guitare aux accents Funky !

Au micro, il revisite de grands classiques de Lionel Richie, The Temptation, Stevie Wonder, George Benson ou encore Marvin Gaye….

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Avenue Marcel Paul Restaurant « Le Louisabella »

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



LoAï FunkyMan accompanies you in a Lounge atmosphere with his Funky guitar!

At the microphone, he revisits great classics by Lionel Richie, The Temptation, Stevie Wonder, George Benson and Marvin Gaye…

¡LoAï FunkyMan te trae un ambiente lounge con su guitarra funky!

Al micrófono, revisita grandes clásicos de Lionel Richie, The Temptation, Stevie Wonder, George Benson y Marvin Gaye…

LoAï FunkyMan begleitet Sie in einer Lounge-Atmosphäre mit seiner Gitarre mit Funky-Akzenten!

Am Mikrofon interpretiert er Klassiker von Lionel Richie, The Temptation, Stevie Wonder, George Benson oder auch Marvin Gaye neu…

Mise à jour le 2023-11-13 par OT Coeur de Béarn