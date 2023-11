Soirée Flamenco Avenue Marcel Paul Orthez, 25 novembre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Avec nos deux magnifiques danseurs Aurora et Juan, venez découvrir et claquer des mains au rythme flamenco !

Des couleurs flamboyantes comme notre duo qui vous ferons passer une soirée inoubliable !

Et pourquoi pas, partager une petite danse avec eux !!!.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Avenue Marcel Paul Restaurant « Le Louisabella »

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



With our two magnificent dancers Aurora and Juan, come and discover and clap your hands to the rhythm of flamenco!

The flamboyant colors of our duo will make your evening unforgettable!

And why not share a little dance with them!

Con nuestros dos magníficos bailarines Aurora y Juan, venga a descubrir y a dar palmas al ritmo del flamenco

Los colores flamígeros de nuestro dúo harán que su velada sea inolvidable

Y por qué no, ¡comparta un bailecito con ellos!

Mit unseren beiden wunderbaren Tänzern Aurora und Juan können Sie den Flamenco-Rhythmus entdecken und mitklatschen!

Die flammenden Farben unseres Duos werden Ihnen einen unvergesslichen Abend bereiten!

Und warum nicht einen kleinen Tanz mit ihnen teilen!!!

Mise à jour le 2023-10-31 par OT Coeur de Béarn