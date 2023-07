Concert : Nico Palm Avenue Marcel Paul Orthez, 5 août 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Niko Palm et Nico Delors forment le duo « La Bonne Aventure ». Ce sont 2 passionnés de jazz manouche, style immortalisé par le maître Django Reinhardt.

En mêlant rigueur du swing et liberté dans l’improvisation des mélodies, ces deux musiciens généreux en émotions ne vous laisseront pas indifférents..

2023-08-05

Avenue Marcel Paul Base de Loisirs – Restaurant Louisabella

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Niko Palm and Nico Delors form the duo « La Bonne Aventure ». They are 2 enthusiasts of gypsy jazz, the style immortalized by the master Django Reinhardt.

Combining rigorous swing and free improvisation, these two musicians will not leave you indifferent.

Niko Palm y Nico Delors forman el dúo « La Bonne Aventure ». Son 2 apasionados del jazz gitano, el estilo inmortalizado por el maestro Django Reinhardt.

Combinando el rigor del swing con la libertad de las melodías improvisadas, estos dos músicos emocionalmente generosos le dejarán sin aliento.

Niko Palm und Nico Delors bilden das Duo « La Bonne Aventure ». Sie sind zwei leidenschaftliche Anhänger des Gypsy-Jazz, eines Stils, der durch den Meister Django Reinhardt unsterblich geworden ist.

Diese beiden Musiker verbinden die Strenge des Swings mit der Freiheit der Improvisation der Melodien und werden Sie nicht gleichgültig lassen.

