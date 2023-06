Concert : Pierre CHEREZE Avenue Marcel Paul Orthez, 24 juin 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Pierre Chérèze joue et chante l’amour, la vie, la mort, la renaissance. Un chanteur guitariste auteur compositeur interprète qui s’exprime dans un genre où s’entrecroisent le rock rageur de Noir Désir, la chanson piquante de Jacques Higelin, la désinvolture de Miossec, la pop glamour d’ Alain Souchon et les ritournelles sucrées salées d ‘Alain Bashung … Pierre a la verve de ses aînés qui ont triomphé des épreuves de la vie sans plier..

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 00:00:00. EUR.

Avenue Marcel Paul Base de Loisirs – Restaurant Louisabelle

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Pierre Chérèze plays and sings about love, life, death and rebirth. A singer-guitarist-composer-performer who expresses himself in a genre where the raging rock of Noir Désir, the piquant chanson of Jacques Higelin, the casualness of Miossec, the glamorous pop of Alain Souchon and the sweet and salty ritornellos of Alain Bashung intertwine? Pierre has the verve of his elders, who triumphed over the trials of life without bending.

Pierre Chérèze toca y canta sobre el amor, la vida, la muerte y el renacimiento. Un cantante-guitarrista-compositor-intérprete que se expresa en un género donde se entrelazan el rock furioso de Noir Désir, la chanson picante de Jacques Higelin, el desenfado de Miossec, el pop glamuroso de Alain Souchon y los ritornellos dulces y sabrosos de Alain Bashung? Pierre tiene el brío de sus mayores, que triunfaron sobre las pruebas de la vida sin doblegarse.

Pierre Chérèze spielt und singt über die Liebe, das Leben, den Tod und die Wiedergeburt. Ein Sänger, Gitarrist, Autor, Komponist und Interpret, der sich in einem Genre ausdrückt, in dem sich der wütende Rock von Noir Désir, das pikante Chanson von Jacques Higelin, die Lässigkeit von Miossec, der glamouröse Pop von Alain Souchon und die süßen und salzigen Ritournellen von Alain Bashung kreuzen? Pierre hat die Verve der Älteren, die über die Prüfungen des Lebens triumphiert haben, ohne sich zu verbiegen.

Mise à jour le 2023-05-30 par OT Coeur de Béarn