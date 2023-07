Concert : BSK Avenue Marcel Paul Biron, 7 juillet 2023, Biron.

Biron,Pyrénées-Atlantiques

Datura,5 « beaux gosses » pleins d’énergie qui vous feront revivre le Rock des années 70 à maintenant par leurs reprises originales !.

2023-07-07 fin : 2023-07-07 . EUR.

Avenue Marcel Paul Base de Loisirs

Biron 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Datura, 5 energetic « beaux gosses » who will bring you back to rock from the 70s to now with their original covers!

¡Datura, 5 « chicos guapos » llenos de energía que te harán revivir el Rock desde los 70 hasta ahora con sus originales covers!

Datura,5 energiegeladene « Schönlinge », die mit ihren originellen Coversongs den Rock der 70er Jahre bis heute wieder aufleben lassen!

