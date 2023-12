EXIT ABOVE Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne, 4 décembre 2023, Narbonne.

Narbonne,Aude

Sur le rythme d’une marche collective et de walking songs, les corps s’élèvent et des rêves émergent. Anne Teresa De Keersmaeker et ses treize danseurs remontent le temps jusqu’aux racines de la danse et de la pop occidentale.

Le point de départ d’Exit Above est la chanson Walking Blues du légendaire Robert Johnson. La chorégraphe belge reste fidèle à son désir d’inscrire son écriture dans la simplicité des gestes, ici la marche. Elle déploie ainsi, de manière organique, un mouvement simple qui, à l’aide de principes géométriques précis devient danse.

Meskerem Mees, jeune autrice-compositrice-interprète, signe avec Jean-Marie Aerts une série d’adaptations et de variations autour de walking songs. Avec le guitariste Carlos Garbin, ils nous offrent les joies et les douleurs des musiques qui nous font nous lever.

La musique et la danse se révèlent mutuellement pour ne faire plus qu’un. Exit Above, d’après la tempête, nous souffle à l’oreille ces quelques mots : « Si tu ne peux pas le dire, chante-le » et « Si tu ne peux pas le chanter, danse-le. ».

2024-03-26 20:00:00 fin : 2024-03-26 . EUR.

Avenue Maître Hubert Mouly

Narbonne 11100 Aude Occitanie



To the rhythm of a collective march and walking songs, bodies rise and dreams emerge. Anne Teresa De Keersmaeker and her thirteen dancers go back in time to the roots of dance and Western pop.

The starting point for Exit Above is the song Walking Blues by the legendary Robert Johnson. The Belgian choreographer remains faithful to her desire to inscribe her writing in the simplicity of gestures, in this case walking. In this way, she organically unfolds a simple movement which, with the help of precise geometric principles, becomes a dance.

Meskerem Mees, a young singer-songwriter, works with Jean-Marie Aerts on a series of adaptations and variations on walking songs. With guitarist Carlos Garbin, they offer us the joys and pains of music that makes us get up.

Music and dance reveal each other and become one. Exit Above, after the storm, whispers in our ears these few words: « If you can’t say it, sing it » and « If you can’t sing it, dance it

Al ritmo de una marcha colectiva y de canciones andantes, los cuerpos se elevan y los sueños emergen. Anne Teresa De Keersmaeker y sus trece bailarines retroceden en el tiempo hasta las raíces de la danza occidental y el pop.

El punto de partida de Exit Above es la canción Walking Blues del legendario Robert Johnson. La coreógrafa belga se mantiene fiel a su deseo de inscribir su escritura en la sencillez de los gestos, en este caso el caminar. De este modo, despliega orgánicamente un movimiento simple que, con la ayuda de principios geométricos precisos, se convierte en danza.

Meskerem Mees, joven cantautora, trabaja con Jean-Marie Aerts en una serie de adaptaciones y variaciones de canciones andantes. Con el guitarrista Carlos Garbin, nos ofrecen las alegrías y las penas de una música que nos hace levantarnos.

La música y la danza se revelan mutuamente y se convierten en una sola cosa. Exit Above, después de la tormenta, nos susurra al oído estas pocas palabras: « Si no puedes decirlo, cántalo » y « Si no puedes cantarlo, báilalo »

Im Rhythmus eines kollektiven Marsches und von Walking Songs erheben sich die Körper und Träume tauchen auf. Anne Teresa De Keersmaeker und ihre dreizehn Tänzerinnen und Tänzer gehen in der Zeit zurück bis zu den Wurzeln des Tanzes und des westlichen Pop.

Der Ausgangspunkt von Exit Above ist der Song Walking Blues des legendären Robert Johnson. Die belgische Choreographin bleibt ihrem Wunsch treu, ihre Handschrift in die Einfachheit der Gesten, hier des Gehens, einzuschreiben. So entfaltet sie auf organische Weise eine einfache Bewegung, die mit Hilfe präziser geometrischer Prinzipien zum Tanz wird.

Meskerem Mees, eine junge Singer-Songwriterin und Interpretin, hat mit Jean-Marie Aerts eine Reihe von Bearbeitungen und Variationen von Walking Songs geschrieben. Zusammen mit dem Gitarristen Carlos Garbin präsentieren sie uns die Freuden und Schmerzen der Musik, die uns aufstehen lässt.

Musik und Tanz offenbaren sich gegenseitig und werden zu einer Einheit. Exit Above, von nach dem Sturm, flüstert uns die folgenden Worte ins Ohr: « Wenn du es nicht sagen kannst, sing es » und « Wenn du es nicht singen kannst, tanz es »

Mise à jour le 2023-11-30 par A.D.T. de l’Aude / Arts Vivants 11