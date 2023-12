OBSTINÉ.E.S Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne, 4 décembre 2023, Narbonne.

Narbonne,Aude

Danse, voltige et musique improvisée pour une bouffée de bonheur généreusement partagée.

La catastrophe climatique annoncée a eu lieu. Mutik, naufragée, échoue sur l’île des 88. Elle rencontre Macassar, à la chevelure d’Indien. Il est cueilleur de son, elle défie la loi de la gravité pour consoler sa solitude. Ils ont en commun le même sentiment de révolte, leur obstination à inventer, coûte que coûte, de la vie dans ce qui est inerte, du jeu dans ce qui est sérieux.

Bourré d’inventivité, explosant de joie de vivre, leur duo est un véritable concentré d’optimisme, une ode à l’imagination et à l’incommensurable vitalité d’une jeunesse qui refuse de voir le monde s’écrouler.

Et si on les écoutait ? Si on les regardait faire ? Si on s’imprégnait de leur fraîcheur et de leur force ?

Dans une scénographie vivante et poétique, autour d’un miroir d’eau et d’un arbre suspendu, Obstiné·e·s est une pièce où la danse, le théâtre, la musique et la voltige dialoguent pour inventer un nouveau monde débordant de poésie et d’espérance..

Avenue Maître Hubert Mouly

Narbonne 11100 Aude Occitanie



Dance, acrobatics and improvised music for a breath of generously shared happiness.

The predicted climate catastrophe has taken place. Mutik, shipwrecked on the island of 88, meets Macassar, with his Indian hair. He is a bran picker, she defies the law of gravity to console her loneliness. What they have in common is the same sense of rebellion, their obstinacy in inventing, whatever the cost, life in what is inert, play in what is serious.

Packed with inventiveness and bursting with joie de vivre, their duo is a veritable concentrate of optimism, an ode to imagination and the immeasurable vitality of a youth that refuses to see the world fall apart.

What if we listened to them? What if we watched them do it? What if we soaked up their freshness and strength?

Set against a lively, poetic backdrop of a water mirror and a hanging tree, Obstiné-e-s is a play in which dance, theater, music and acrobatics come together to invent a new world brimming with poetry and hope.

Danza, acrobacias y música improvisada para un soplo de felicidad generosamente compartida.

La catástrofe climática anunciada ha sucedido. Mutik, náufrago en la isla del 88, conoce a Macassar, con su pelo indio. Él es un recolector de salvado, ella desafía la ley de la gravedad para consolar su soledad. Lo que tienen en común es el mismo sentido de la rebelión, su obstinación en inventar, cueste lo que cueste, la vida en lo inerte, el juego en lo serio.

Repleto de inventiva y rebosante de alegría de vivir, su dúo es un auténtico manojo de optimismo, una oda a la imaginación y a la inconmensurable vitalidad de una juventud que se niega a que el mundo se desmorone.

¿Y si les escucháramos? ¿Y si les viéramos hacerlo? ¿Y si nos empapáramos de su frescura y su fuerza?

Obstiné-e-s es una obra en la que la danza, el teatro, la música y la acrobacia se unen para inventar un mundo nuevo rebosante de poesía y esperanza.

Tanz, Voltigieren und improvisierte Musik für einen Hauch von Glück, der großzügig geteilt wird.

Die angekündigte Klimakatastrophe ist eingetreten. Die schiffbrüchige Mutik strandet auf der Insel der 88. Sie trifft Macassar mit dem Haar eines Indianers. Er ist Kleiepflücker, sie trotzt dem Gesetz der Schwerkraft, um ihre Einsamkeit zu trösten. Gemeinsam ist ihnen das Gefühl der Revolte und die Hartnäckigkeit, mit der sie Leben in das Träge und Spiel in das Ernste bringen wollen, koste es, was es wolle.

Ihr Duo ist voller Einfallsreichtum und Lebensfreude, ein wahres Konzentrat an Optimismus, eine Ode an die Fantasie und die unermessliche Vitalität einer Jugend, die sich weigert, die Welt untergehen zu sehen.

Was wäre, wenn wir ihnen zuhören würden? Wenn wir ihnen bei ihrem Tun zuschauen würden? Wie wäre es, wenn wir ihre Frische und Kraft in uns aufnehmen würden?

In einem lebendigen und poetischen Bühnenbild, rund um einen Wasserspiegel und einen hängenden Baum, ist Obstiné-e-s ein Stück, in dem Tanz, Theater, Musik und Voltigieren miteinander in Dialog treten, um eine neue Welt zu erfinden, die von Poesie und Hoffnung überquillt.

