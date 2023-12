RAYON X Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne, 3 décembre 2023, Narbonne.

Narbonne,Aude

Rayon X c’est l’histoire de trois enfants – La Gamine, Al et Michel – qui animent le club radio de leur collège. Ces trois-là sont singuliers, à la fois très en avance et toujours un peu en retard. Rarement en phase avec les autres et souvent pétris d’angoisse. À la marge, en somme. Le club radio n’est pas populaire dans le collège et leurs interrogations incessantes agacent. Pourtant, lorsqu’un jour, pour défendre le Bois de la commune menacé par un projet immobilier, ils font le mur et couvrent l’événement en direct, tous réalisent que ces trois-là ont une bonne dose de culot.

Rayon X est une ode au dépassement, une invitation à cultiver sa singularité dans le chemin de l’action commune. Une pièce sur la différence, la quête de réponses et sur l’engagement citoyen et politique..

2024-03-09 18:00:00 fin : 2024-03-09 . EUR.

Avenue Maître Hubert Mouly

Narbonne 11100 Aude Occitanie



Rayon X is the story of three kids? La Gamine, Al and Michel? who run their school?s radio club. These three are singular, both ahead of their time and always a little behind. Rarely in tune with the others and often full of anxiety. On the margins, in short. The radio club is not popular in the school, and their incessant questioning annoys. However, when they go to the wall one day and cover the event live to defend the local woodland threatened by a housing project, everyone realizes that these three have a lot of nerve.

Rayon X is an ode to surpassing oneself, an invitation to cultivate one?s singularity in the path of common action. A play about difference, the quest for answers and civic and political commitment.

Rayon X es la historia de tres niños? La Gamine, Al y Michel? que dirigen el club de radio de su colegio. Los tres son singulares, a la vez adelantados a su tiempo y siempre un poco rezagados. Rara vez en sintonía con los demás y a menudo llenos de ansiedad. En resumen, marginados. El club de radio no es popular en la escuela, y sus incesantes preguntas resultan molestas. Pero cuando, un día, van al paredón para defender el bosque local amenazado por un proyecto de construcción y cubren el acontecimiento en directo, todo el mundo se da cuenta de que estos tres tienen mucho valor.

Rayon X es una oda a la superación personal, una invitación a cultivar la propia singularidad en el camino de la acción común. Es una obra sobre la diferencia, la búsqueda de respuestas y el compromiso cívico y político.

Rayon X ist die Geschichte von drei Kindern? La Gamine, Al und Michel?, die den Radioclub ihrer Schule leiten. Diese drei sind einzigartig, sie sind sehr früh dran und immer ein bisschen spät dran. Sie sind selten im Einklang mit den anderen und oft von Ängsten geplagt. Sie stehen am Rande der Gesellschaft. Der Radioklub ist in der Schule nicht beliebt und ihre ständigen Fragen nerven. Als sie jedoch eines Tages den von einem Bauprojekt bedrohten Wald der Gemeinde verteidigen wollen und sich aus dem Haus schleichen, um live über das Ereignis zu berichten, wird allen klar, dass die drei eine gehörige Portion Frechheit besitzen.

Rayon X ist eine Ode an die Überwindung, eine Einladung, seine Einzigartigkeit auf dem Weg des gemeinsamen Handelns zu kultivieren. Ein Stück über das Anderssein, die Suche nach Antworten und über bürgerliches und politisches Engagement.

