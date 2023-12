LES GROS PATINENT BIEN Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne, 4 décembre 2023, Narbonne.

Narbonne,Aude

Un voyage farfelu et rocambolesque mené à un train d’enfer sur des bouts de cartons.

Il quitte les plaines du Grand Nord, maudit par une sirène pêchée par accident. Il s’évade en patins, à trottinette, en avion cartonné. Il découvre l’Écosse, repart vers le sud à dos de mulet, assassine quelques cornemuseurs au passage, cherche l’amour, toujours. Mais l’acteur en costume trois pièces reste assis, c’est la folie du spectacle. Son acolyte en maillot de bain s’agite autour de lui avec des centaines de morceaux de carton où sont inscrits les noms des pays, accessoires ou bestioles rencontrées. Ces Laurel et Hardy des temps modernes nous entraînent dans leurs aventures rocambolesques déployées avec nombre d’astuces et de gags, déclenchant d’immenses éclats de rire. Explosion d’idées géniales et farfelues, feu d’artifice de bouts de carton, entre cinéma muet, clown et théâtre d’objet, Les gros patinent bien est une invitation à un voyage imaginaire, fusion des délires d’un cabaret de « cartoons » et d’une épopée shakespearienne..

2024-03-06 20:00:00 fin : 2024-03-06 . EUR.

Avenue Maître Hubert Mouly

Narbonne 11100 Aude Occitanie



A wacky, far-fetched journey carried out at breakneck speed on bits of cardboard.

He leaves the plains of the Far North, cursed by a mermaid caught by accident. He escapes on skates, scooters and cardboard planes. He discovers Scotland, heads south on a mule, murders a few bagpipers along the way, and is always on the lookout for love. But the actor in the three-piece suit remains seated, the madness of the show. His sidekick in a bathing suit flaps around him with hundreds of pieces of cardboard inscribed with the names of countries, accessories and bugs encountered. These modern-day Laurels and Hardys take us on a wild ride of gags and gimmicks, and we laugh out loud. An explosion of far-fetched, brilliant ideas, a firework display of cardboard scraps, a cross between silent film, clowning and object theater, Les gros patinent bien is an invitation to an imaginary journey, a fusion of cartoon cabaret and Shakespearean epic.

Un viaje farsesco a velocidad de vértigo sobre trozos de cartón.

Abandona las llanuras del Lejano Norte, maldecido por una sirena atrapada por accidente. Escapa en patines, patinetes y aviones de cartón. Descubre Escocia, se dirige al sur en mula, asesina a unos cuantos gaiteros por el camino y siempre está a la caza del amor. Pero el actor del traje de tres piezas permanece sentado, la locura del espectáculo. Su ayudante en traje de baño agita a su alrededor cientos de cartulinas con los nombres de los países, accesorios y criaturas que encuentra. Estos Laurel y Hardy modernos nos acompañan en sus increíbles aventuras, con sus numerosos trucos y gags, entre grandes carcajadas. Explosión de ideas descabelladas y brillantes, fuegos artificiales de retales de cartón, cruce de cine mudo, clown y teatro de objetos, Les gros patinent bien es una invitación a un viaje imaginario, fusión del delirio de un cabaret de dibujos animados y de una epopeya shakesperiana.

Eine skurrile und abenteuerliche Reise, die in einem Höllentempo auf Kartonstücken durchgeführt wird.

Er verlässt die Ebenen des hohen Nordens, verflucht von einer Meerjungfrau, die er aus Versehen gefischt hat. Er flieht auf Schlittschuhen, Rollern und in einem Flugzeug aus Karton. Er entdeckt Schottland, reitet auf einem Maultier zurück in den Süden, ermordet auf dem Weg ein paar Dudelsackpfeifer und sucht immer noch die Liebe. Aber der Schauspieler im dreiteiligen Anzug bleibt sitzen, das ist der Wahnsinn der Show. Sein Kumpan im Badeanzug wuselt mit Hunderten von Pappstücken um ihn herum, auf denen die Namen der Länder, Requisiten oder Tiere stehen, denen er begegnet. Diese modernen Laurel und Hardy nehmen uns mit auf ihre unglaublichen Abenteuer, die sie mit einer Vielzahl von Tricks und Gags gestalten, und lösen dabei riesige Lachsalven aus. Eine Explosion von genialen und verrückten Ideen, ein Feuerwerk aus Pappkartons, eine Mischung aus Stummfilm, Clown und Objekttheater: Les gros patinent bien ist eine Einladung zu einer imaginären Reise, eine Verschmelzung der Verrücktheiten eines Cartoon-Kabaretts und eines Shakespeare-Epos.

Mise à jour le 2023-11-30 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11