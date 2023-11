NOUS, DANS LE DÉSORDRE Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne, 7 février 2024, Narbonne.

Narbonne,Aude

Ismaël a presque vingt ans et il s’est allongé au bord d’un chemin. Personne ne comprend. Avant de s’allonger il a écrit un mot : « Je vais bien. Je ne dirai rien de plus. Je ne me relèverai pas ». Et depuis, tenant obstinément ses promesses, il ne donne pas d’indice supplémentaire.

Autour d’Ismaël il y a deux parents qui cherchent comment traverser le gouffre qui vient de s’ouvrir devant eux, un frère qui fume, une petite soeur qui invente des stratagèmes pour apaiser l’angoisse, une petite bande d’amis joyeuse et solidaire. Il y a aussi ceux qui le connaissent peu ou pas du tout et qui pourtant ont tous un avis sur la situation. Il y a ceux aussi qui pensent qu’Ismaël est l’affaire de tous.

Tel un conte contemporain, Nous, dans le désordre interroge ce qui nous lie les uns aux autres, ce qu’on se doit ou croit se devoir, nos bonnes intentions et nos ingérences, nos frontières friables et poreuses..

Avenue Maître Hubert Mouly

Narbonne 11100 Aude Occitanie



Ismaël is almost twenty and he’s lying by the side of a road. No one understands. Before lying down, he wrote a note: « I’m fine. I won’t say any more. I won’t get up again ». And since then, stubbornly keeping his promises, he has given no further clues.

Around Ismaël are two parents trying to find a way across the abyss that has just opened up before them, a brother who smokes, a little sister who invents stratagems to soothe her anguish, and a small band of cheerful, supportive friends. There are also those who know him little or not at all, and yet who all have an opinion on the situation. There are also those who think Ismaël is everyone?s business.

Like a contemporary tale, Nous, dans le désordre questions what binds us together, what we owe each other or think we owe each other, our good intentions and our interference, our crumbly, porous borders.

Ismaël tiene casi veinte años y está tirado al borde de una carretera. Nadie le entiende. Antes de tumbarse, escribe una nota: « Estoy bien. No diré nada más. No volveré a levantarme ». Y desde entonces, cumpliendo obstinadamente sus promesas, no ha dado más pistas.

Ismael está rodeado de dos padres que buscan la manera de cruzar el abismo que acaba de abrirse ante ellos, un hermano fumador, una hermana pequeña que inventa estratagemas para calmar su angustia y un pequeño grupo de amigos felices y solidarios. También hay quienes saben poco o nada de él, pero todos tienen una opinión sobre la situación. También están los que piensan que Ismael es asunto de todos.

Como un cuento contemporáneo, Nous, dans le désordre cuestiona lo que nos une, lo que nos debemos o creemos debernos, nuestras buenas intenciones y nuestras injerencias, nuestras fronteras desmoronadas y porosas.

Ismael ist fast zwanzig Jahre alt und hat sich an den Rand eines Weges gelegt. Niemand versteht ihn. Bevor er sich hinlegt, schreibt er eine Notiz: « Es geht mir gut. Ich werde nichts mehr sagen. Ich werde nicht mehr aufstehen. Seitdem hält er sich hartnäckig an sein Versprechen und gibt keine weiteren Hinweise.

Um Ismaël herum gibt es zwei Eltern, die versuchen, den Abgrund zu überwinden, der sich vor ihnen aufgetan hat, einen Bruder, der raucht, eine kleine Schwester, die Tricks erfindet, um ihre Angst zu lindern, und eine kleine Gruppe von Freunden, die fröhlich und solidarisch sind. Es gibt auch diejenigen, die ihn kaum oder gar nicht kennen und dennoch alle eine Meinung zu der Situation haben. Es gibt auch diejenigen, die der Meinung sind, dass Ismael alle angeht.

Wie ein zeitgenössisches Märchen stellt Wir in Unordnung die Frage, was uns aneinander bindet, was wir einander schulden oder zu schulden glauben, unsere guten Absichten und unsere Einmischungen, unsere brüchigen und porösen Grenzen.

