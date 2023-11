VERTIKAL Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne, 1 février 2024, Narbonne.

Narbonne,Aude

Des voltigeuses caressent le sol et, tantôt portés tantôt porteurs, les dix danseurs explorent des surfaces inhabituelles dans une danse verticale. De nouvelles lignes de fuite se dessinent sur scène. Des colonnes de cinq métres de haut se dressent comme des monolithes. Les corps s’étirent, s’envolent, s’égaillent et nagent dans les airs…

Figure du mouvement hip-hop, Mourad Merzouki n’a eu de cesse de frotter cette gestuelle à d’autres langages artistiques pour lui permettre de révéler toutes ses possibilités, créant ainsi un répertoire de spectacles toujours inventifs, inlassablement portés par l’énergie des danses urbaines.

Dans Vertikal, Mourad Merzouki s’affranchit du sol ou s’ancre habituellement le hip-hop et trouve dans la technique aérienne de la danse-escalade un nouveau défi pour enrichir sa palette. Le compositeur Armand Amar traduit cette chorégraphie planante et haletante avec un mélange de quatuor à cordes, de voix et d’électronique. Un spectateur virtuose et onirique ou le mouvement ne s’arrêtera jamais, et ou rien ne semble impossible..

2024-02-01 20:00:00 fin : 2024-02-01 . EUR.

Avenue Maître Hubert Mouly

Narbonne 11100 Aude Occitanie



The floor is caressed by acrobats, and the ten dancers explore unusual surfaces in a vertical dance, sometimes carrying, sometimes carrying. New vanishing lines emerge on stage. Five-metre-high columns rise up like monoliths. Bodies stretch, fly, scatter and swim through the air…

A leading figure in the hip-hop movement, Mourad Merzouki has never ceased to combine this form of movement with other artistic languages, allowing it to reveal its full potential, creating a repertoire of constantly inventive shows, tirelessly driven by the energy of urban dance.

In Vertikal, Mourad Merzouki frees himself from the ground where hip-hop is usually anchored, and finds in the aerial technique of dance-climbing a new challenge to enrich his palette. Composer Armand Amar translates this soaring, breathless choreography with a blend of string quartet, voice and electronics. A virtuoso, dreamlike audience where movement never stops, and nothing seems impossible.

El suelo es acariciado por acróbatas, y los diez bailarines exploran superficies insólitas en una danza vertical que a veces es llevada y a veces sostenida. Nuevas líneas de fuga surgen en el escenario. Columnas de cinco metros de altura se elevan como monolitos. Los cuerpos se estiran, alzan el vuelo, deambulan y nadan por el aire…

Figura destacada del movimiento hip-hop, Mourad Merzouki nunca ha dejado de combinar esta forma de movimiento con otros lenguajes artísticos, permitiéndole revelar todo su potencial, creando un repertorio de espectáculos de inventiva constante, incansablemente impulsados por la energía de la danza urbana.

En Vertikal, Mourad Merzouki se libera del suelo donde suele anclarse el hip-hop y encuentra en la técnica aérea de la danza-escalada un nuevo reto para enriquecer su paleta. El compositor Armand Amar traduce esta coreografía altisonante y sin aliento con una mezcla de cuarteto de cuerda, voz y electrónica. Un público virtuoso y onírico donde el movimiento nunca se detiene y nada parece imposible.

Voltigierer streicheln den Boden und, mal getragen, mal getragen, erkunden die zehn Tänzerinnen und Tänzer in einem vertikalen Tanz ungewöhnliche Oberflächen. Auf der Bühne entstehen neue Fluchtlinien. Fünf Meter hohe Säulen ragen wie Monolithen in die Höhe. Die Körper strecken sich, fliegen davon und schwimmen in der Luft…

Mourad Merzouki, eine Figur der Hip-Hop-Bewegung, hat diese Gestik immer wieder mit anderen künstlerischen Sprachen verglichen, damit sie all ihre Möglichkeiten entfalten kann, und so ein Repertoire an immer neuen Aufführungen geschaffen, die unermüdlich von der Energie des urbanen Tanzes getragen werden.

In Vertikal befreit sich Mourad Merzouki vom Boden, auf dem der Hip-Hop normalerweise verankert ist, und findet in der Lufttechnik des Klettertanzes eine neue Herausforderung, um seine Palette zu erweitern. Der Komponist Armand Amar übersetzt diese schwebende und atemlose Choreografie mit einer Mischung aus Streichquartett, Stimme und Elektronik. Ein virtuoser und traumhafter Zuschauer, bei dem die Bewegung nie aufhört und nichts unmöglich scheint.

Mise à jour le 2023-11-22 par A.D.T. de l’Aude / Arts Vivants 11