ONCLE VANIA Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne, 25 janvier 2024, Narbonne.

Anton Tchekov – Galin Stoev

Oncle Vania commence dans un contexte de crise : Serebriakov, un universitaire renommé, marié à une jeune femme, Elena, a choisi de prendre sa retraite dans le domaine familial, loin de tout. L’arrivée du couple rompt l’équilibre de ceux qui travaillaient jusque-là au jour le jour, au milieu d’un monde paysan déshérité : Vania, le beau-frère du professeur, et Sonia, sa fille, qui gèrent l’exploitation agricole, ainsi que le docteur Astrov, médecin de campagne. Leur confrontation au narcissisme du professeur, à la beauté troublante d’Elena et à l’oisiveté décomplexée de ces nouveaux arrivants va devenir explosive…

Galin Stoev choisit de situer la pièce de Tchekhov dans un avenir proche, dystopique, où après l’effondrement du système, de plus en plus de gens quittent les villes pour se réinventer un « vivre ensemble » à la campagne. Sauf qu’ici, faire communauté apparaît vite impossible : à force d’avoir accumulé des frustrations émotionnelles, intellectuelles et sexuelles, les personnages sont rattrapés par leurs démons destructeurs. Alors, tous s’accrochent au moment présent et à l’espoir de la passion pour se sentir vivants, ne fût-ce qu’un instant… Derrière cette ferveur se cachent leurs vies ratées et une insoutenable soif de tendresse.

Réservation par téléphone.

Anton Chekov – Galin Stoev

Uncle Vanya begins against a backdrop of crisis: Serebriakov, a renowned academic married to a young woman, Elena, has decided to retire to the family estate, far from everything. The couple?s arrival upsets the balance of those who had hitherto worked on a day-to-day basis in the midst of a deprived peasant world: the professor?s brother-in-law Vanya and his daughter Sonia, who run the farm, and country doctor Dr Astrov. Their confrontation with the professor?s narcissism, Elena?s unsettling beauty and the newcomers? uninhibited idleness is about to become explosive?

Galin Stoev chooses to set Chekhov’s play in a dystopian near-future, where, after the collapse of the system, more and more people are leaving the cities to reinvent themselves as « living together » in the countryside. Except that here, community quickly seems impossible: having accumulated emotional, intellectual and sexual frustrations, the characters are overtaken by their destructive demons. So they all cling to the present moment and the hope of passion to feel alive, if only for a moment? Behind this fervor lie their failed lives and an unbearable thirst for tenderness.

Book by phone

Anton Chekov – Galin Stoev

Tío Vania comienza con un trasfondo de crisis: Serebriakov, un reputado académico casado con una joven, Elena, ha decidido retirarse a la finca familiar, lejos de todo. La llegada de la pareja altera el equilibrio de quienes han estado trabajando día tras día, en medio de un mundo campesino de privaciones: Vania, cuñado del profesor, y Sonia, su hija, que dirigen la granja, así como el doctor Astrov, el médico rural. Su enfrentamiento con el narcisismo del profesor, la inquietante belleza de Elena y la desinhibida ociosidad de estos recién llegados está a punto de convertirse en explosivo?

Galin Stoev ha optado por ambientar la obra de Chéjov en un futuro próximo distópico, en el que, tras el colapso del sistema, cada vez más gente abandona las ciudades para reinventar su vida en común en el campo. Salvo que aquí, la comunidad parece rápidamente imposible: tras haber acumulado frustraciones emocionales, intelectuales y sexuales, los personajes se ven superados por sus demonios destructivos. Así que todos se aferran al momento presente y a la esperanza de la pasión para sentirse vivos, aunque sólo sea por un momento.. Detrás de este fervor se esconden sus vidas fracasadas y una insoportable sed de ternura.

Reservar por teléfono

Anton Tschechow – Galin Stoev

Onkel Wanja beginnt in einer Krisensituation: Serebrjakow, ein angesehener Akademiker, der mit der jungen Elena verheiratet ist, hat beschlossen, sich auf dem Familiengut, weit weg von allem, zur Ruhe zu setzen. Die Ankunft des Paares bringt das Gleichgewicht derjenigen durcheinander, die bis dahin von Tag zu Tag inmitten einer benachteiligten bäuerlichen Welt gearbeitet haben: Vania, der Schwager des Professors, und Sonia, seine Tochter, die den landwirtschaftlichen Betrieb leiten, sowie der Landarzt Dr. Astrov. Die Konfrontation mit dem Narzissmus des Professors, der verstörenden Schönheit Elenas und dem hemmungslosen Müßiggang der Neuankömmlinge wird explosiv

Galin Stoev verlegt Tschechows Stück in eine nahe, dystopische Zukunft, in der nach dem Zusammenbruch des Systems immer mehr Menschen die Städte verlassen, um auf dem Land ein neues « Zusammenleben » zu finden. Doch hier erscheint das Zusammenleben schnell unmöglich: Die Figuren haben emotionale, intellektuelle und sexuelle Frustrationen angesammelt und werden von ihren zerstörerischen Dämonen eingeholt. Also klammern sich alle an den Moment und die Hoffnung auf Leidenschaft, um sich wenigstens für einen Moment lebendig zu fühlen Hinter dieser Inbrunst verbergen sich ihre gescheiterten Leben und ein unerträglicher Durst nach Zärtlichkeit.

Telefonische Reservierung

