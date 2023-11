LA GALERIE Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne, 23 décembre 2023, Narbonne.

Narbonne,Aude

Dans la galerie d’art contemporain, intérieur blanc. La visite est réglée comme du papier à musique. Un groupe laisse s’échapper à l’unisson des « oh » et des « ah » d’exclamation sans trop de conviction. Pauline se retrouve seule face à un grand monochrome blanc. Soudain, l’oeuvre immaculée est entachée d’un beau bleu. La machine est lancée et, en jouant allègrement avec les conventions, la visite de la galerie devient, dans une explosion de couleurs, une ode à la créativité.

Les pieds montent au ciel, les corps chutent, les uns marchent sur la tête des autres, les couleurs jaillissent… La compagnie québécoise Machine de cirque réunit sept

artistes de cirque disjonctés et une musicienne électrisante dans un esprit de franche camaraderie. Tous nous embarquent avec humour et folie, dans une explosive visite de musée..

2023-12-23 20:00:00 fin : 2023-12-23 . EUR.

Avenue Maître Hubert Mouly

Narbonne 11100 Aude Occitanie



In the contemporary art gallery, white interior. The visit is like clockwork. A group lets out a chorus of exclamatory « ohs » and « ahs » without much conviction. Pauline finds herself alone in front of a large white monochrome. Suddenly, the immaculate work is marred by a beautiful blue. The machine is set in motion and, with a playful defiance of convention, the visit to the gallery becomes, in an explosion of color, an ode to creativity.

Feet rise to the sky, bodies fall, some step on the heads of others, colors burst forth? Quebec company Machine de cirque brings together seven

artists and an electrifying musician in a spirit of open camaraderie. With humor and madness, they take us on an explosive museum tour.

Dentro de la galería de arte contemporáneo, el interior es blanco. La visita es como un reloj. Un grupo de personas suelta al unísono « ohs » y « ahs » exclamativos, sin mucha convicción. Pauline se encuentra sola frente a un gran monocromo blanco. De repente, la inmaculada obra se ve empañada por un hermoso azul. Los engranajes se ponen en marcha y, en una explosión de color, la visita a la galería se convierte en una oda a la creatividad.

Los pies se elevan hacia el cielo, los cuerpos caen, unos pisan las cabezas de otros, los colores estallan.. La compañía quebequesa Machine de cirque reúne a siete

artistas de circo y un electrizante músico en un espíritu de abierta camaradería. Con humor y locura, nos llevan a un explosivo recorrido museístico.

In der Galerie für zeitgenössische Kunst ist das Innere weiß. Die Führung ist wie ein Uhrwerk. Eine Gruppe gibt unisono « oh » und « ah » als Ausrufezeichen von sich, ohne viel Überzeugung. Pauline steht allein vor einem großen weißen Monochrom. Plötzlich ist das makellose Werk mit einem schönen Blau befleckt. Die Maschine ist in Gang gesetzt und der Besuch der Galerie wird durch das fröhliche Spiel mit den Konventionen und die Explosion der Farben zu einer Ode an die Kreativität.

Die Füße steigen in den Himmel, die Körper fallen, die einen laufen auf den Köpfen der anderen, die Farben sprießen? Die Zirkustruppe Machine de cirque aus Quebec vereint sieben

verrückte Zirkuskünstler und eine elektrisierende Musikerin in einer offenen Kameradschaft. Alle nehmen uns mit Humor und Wahnsinn mit auf einen explosiven Museumsbesuch.

