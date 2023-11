MONTE CRISTO Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne, 9 décembre 2023, Narbonne.

Narbonne,Aude

Edmond Dantès, jeune marin de dix-neuf ans, débarque à Marseille pour s’y fiancer le lendemain avec la belle Catalane Mercédès. Trahi par des « amis » jaloux, il est dénoncé comme conspirateur bonapartiste et enfermé dans une geôle du château d’If, au large de Marseille. Après quatorze années d’emprisonnement, il réussit à s’évader et entreprend alors de se venger méthodiquement de ceux qui l’ont accusé à tort…

L’art des séries si prisé dans nos foyers ne date pas d’hier. En 1844, Dumas entamait la publication du roman feuilleton Le Comte de Monte-Cristo demeuré mythique. Avec leur exceptionnel talent, le conteur Nicolas Bonneau, la musicienne comédienne Fanny Chériaux et le guitariste Mathias Castagné revisitent ce monument sur le mode d’un palpitant polar radiophonique à regarder, feuilleton aux allures «tarantinesques», aux accents «morriconiens», mêlant satire sociale et élans romanesques, dans lequel le spectateur succombe avec le héros aux jouissances sans limite de la vengeance..

2023-12-09 18:00:00 fin : 2023-12-09 . EUR.

Avenue Maître Hubert Mouly

Narbonne 11100 Aude Occitanie



Edmond Dantès, a nineteen-year-old sailor, arrives in Marseille to become engaged to the beautiful Catalan girl, Mercédès, the following day. Betrayed by jealous « friends », he is denounced as a Bonapartist conspirator and locked up in a gaol in the Château d’If, off the coast of Marseille. After fourteen years of imprisonment, he managed to escape and set about methodically avenging himself on those who had falsely accused him…

The art of the series, so popular in our homes, is not new. In 1844, Dumas began publication of the legendary serial novel Le Comte de Monte-Cristo. With their exceptional talent, storyteller Nicolas Bonneau, musician-actor Fanny Chériaux and guitarist Mathias Castagné revisit this monument in the mode of a thrilling radio thriller to watch, a soap opera with « Tarantine » overtones and « Morriconian » accents, blending social satire and romantic élans, in which the spectator succumbs with the hero to the boundless pleasures of revenge.

Edmond Dantès, un joven marinero de diecinueve años, desembarca en Marsella para comprometerse al día siguiente con la bella catalana Mercédès. Traicionado por unos « amigos » celosos, es denunciado como conspirador bonapartista y encerrado en una prisión del castillo de If, frente a las costas de Marsella. Tras catorce años de prisión, consigue escapar y se dedica a vengarse metódicamente de quienes le acusaron falsamente…

El arte de las series, tan popular en nuestros hogares, no es nuevo. En 1844, Dumas empezó a publicar la legendaria novela por entregas El Conde de Montecristo. Con su excepcional talento, el narrador Nicolas Bonneau, la músico-actriz Fanny Chériaux y el guitarrista Mathias Castagné revisitan este monumento en forma de un trepidante thriller radiofónico para ver, una telenovela de aire « tarantiniano », con tintes « morriconianos », mezcla de sátira social y devaneos románticos, en la que el espectador sucumbe con el héroe a los ilimitados placeres de la venganza.

Der neunzehnjährige Seemann Edmond Dantès geht in Marseille an Land, um sich am nächsten Tag mit der schönen Katalanin Mercédès zu verloben. Von eifersüchtigen « Freunden » verraten, wird er als bonapartistischer Verschwörer denunziert und in einen Kerker im Château d’If vor der Küste von Marseille gesperrt. Nach 14 Jahren Haft gelingt ihm die Flucht und er beginnt, sich methodisch an denjenigen zu rächen, die ihn fälschlicherweise beschuldigt haben…

Die Kunst der Serien, die in unseren Haushalten so beliebt ist, gibt es schon seit langem. Im Jahr 1844 begann Dumas mit der Veröffentlichung seines legendären Fortsetzungsromans Der Graf von Monte Christo. Der Erzähler Nicolas Bonneau, die Musikerin und Schauspielerin Fanny Chériaux und der Gitarrist Mathias Castagné haben mit ihrem außergewöhnlichen Talent dieses Monument in Form eines spannenden Hörspiels neu interpretiert.

