GLOBULE Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne, 18 novembre 2023, Narbonne.

Derrière une paire de lunettes rondes et épaisses se cache Globule, un petit garçon discret, très souvent dans la lune, qui vit seul avec son père. Avec papa, on ne traîne pas : le réveil, l’école, on court, on galope, on se dépêche… pas le temps de perdre son temps. Mais pour rester dans le monde doux et flou où il se sent bien, Globule enlève ses lunettes, au risque de perdre le fil de la réalité. Il peut alors s’amuser à transformer les images en inventant des histoires absurdes, drôles, touchantes ou même effrayantes. Il adore ça.

Face au public, une comédienne marionnettiste manipule à vue, tissant une relation intime avec Globule. Sous nos yeux ébahis, telle une magicienne, elle sculpte un monde fantastique avec la lumière, les projections, les décors roulants et les images animées. Et nous plongeons avec elle dans le merveilleux de l’enfance..

2023-11-18 16:30:00

Behind a pair of thick, round glasses hides Globule, a discreet little boy, often in the moonlight, who lives alone with his father. With Dad, there’s no dawdling: waking up, going to school, running, galloping, hurrying? no time to waste. But to stay in the soft, fuzzy world where he feels comfortable, Globule takes off his glasses, at the risk of losing track of reality. Then he can have fun transforming the images into absurd, funny, touching or even frightening stories. He loves it.

Facing the audience, an actress-puppeteer manipulates on sight, weaving an intimate relationship with Globule. Before our astonished eyes, like a magician, she sculpts a fantastic world with light, projections, rolling sets and animated images. And we plunge with her into the wonder of childhood.

Detrás de unas gafas gruesas y redondas se esconde Globule, un niño discreto que suele estar a la luz de la luna y que vive solo con su padre. Con papá, no hay tiempo que perder: despertarse, ir a la escuela, correr, galopar, apresurarse… no hay tiempo que perder. Pero para permanecer en el mundo suave y borroso en el que se siente cómodo, Globule se quita las gafas, a riesgo de perder la noción de la realidad. Entonces puede divertirse transformando las imágenes en historias absurdas, divertidas, conmovedoras o incluso aterradoras. Le encanta.

De cara al público, un titiritero manipula a la vista, tejiendo una relación íntima con Globule. Ante nuestros atónitos ojos, como una maga, esculpe un mundo fantástico con luz, proyecciones, decorados móviles e imágenes animadas. Y nosotros nos sumergimos con ella en la maravilla de la infancia.

Hinter einer dicken, runden Brille verbirgt sich Globule, ein kleiner, unauffälliger Junge, der oft im Mondschein schwebt und allein mit seinem Vater lebt. Mit Papa trödelt man nicht: der Wecker, die Schule, man rennt, galoppiert, beeilt sich? es bleibt keine Zeit, die Zeit zu verlieren. Aber um in der weichen, verschwommenen Welt zu bleiben, in der er sich wohlfühlt, nimmt Globule seine Brille ab, auch auf die Gefahr hin, den Bezug zur Realität zu verlieren. Dann kann er sich damit vergnügen, die Bilder zu verändern und absurde, lustige, rührende oder sogar gruselige Geschichten zu erfinden. Er liebt das.

Vor dem Publikum manipuliert eine Puppenspielerin auf Sicht und baut eine intime Beziehung zu Globule auf. Vor unseren staunenden Augen formt sie wie eine Zauberin mit Licht, Projektionen, rollenden Kulissen und bewegten Bildern eine fantastische Welt. Und wir tauchen mit ihr in das Wunder der Kindheit ein.

