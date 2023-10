SCHUBERT IN LOVE Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne, 14 novembre 2023, Narbonne.

Narbonne,Aude

Nous avons tous quelques notes de Schubert enfouies en nous. Presque sans le savoir, nous avons des souvenirs et des émotions partagés avec cette musique, des mélodies au charme indicible, venues d’un autre temps. L’Ensemble Contraste et la chanteuse Rosemary Standley s’associent pour rendre un hommage amoureux au compositeur autrichien. La rencontre entre un ensemble de musique de chambre et une chanteuse issue du monde folk (Moriarty, Birds on wire), le tout avec un instrumentarium qui mêle guitare, contrebasse et percussions aux sonorités plus classiques de l’alto et du piano, offre un éclairage nouveau aux fameux Lieder de Franz Schubert.

La virtuosité des musiciens mêlée à la voix unique de Rosemary Standley, l’ouverture à des rythmes venus d’ailleurs et des arrangements subtils donnent à ce programme une texture sonore originale, chaude et colorée. Schubert in Love nous transporte avec délicatesse dans des contrées insoupçonnées..

2023-11-14 20:00:00 fin : 2023-11-14 . EUR.

Avenue Maître Hubert Mouly

Narbonne 11100 Aude Occitanie



We all have a few notes of Schubert buried deep within us. Almost without realizing it, we have shared memories and emotions with this music, melodies of unspeakable charm from another time. Ensemble Contraste and singer Rosemary Standley join forces to pay loving tribute to the Austrian composer. The encounter between a chamber music ensemble and a singer from the folk world (Moriarty, Birds on wire), with an instrumentarium that blends guitar, double bass and percussion with the more classical sounds of viola and piano, sheds new light on Franz Schubert?s famous Lieder.

The virtuosity of the musicians, combined with Rosemary Standley?s unique voice, openness to rhythms from elsewhere and subtle arrangements, give this program an original, warm and colorful sound texture. Schubert in Love delicately transports us to unsuspected lands.

Todos tenemos algunas notas de Schubert enterradas en lo más profundo de nuestro ser. Casi sin saberlo, compartimos recuerdos y emociones con esta música, melodías de indescriptible encanto de otro tiempo. El Ensemble Contraste y la cantante Rosemary Standley unen sus fuerzas para rendir un cariñoso homenaje al compositor austriaco. El encuentro entre un conjunto de música de cámara y una cantante del mundo de la música folk (Moriarty, Birds on wire), con un instrumental que mezcla guitarra, contrabajo y percusión con los sonidos más clásicos de la viola y el piano, arroja nueva luz sobre los famosos Lieder de Franz Schubert.

El virtuosismo de los músicos combinado con la voz única de Rosemary Standley, la apertura a ritmos de otros lugares y los sutiles arreglos confieren a este programa una textura sonora original, cálida y colorista. Schubert in Love nos transporta con delicadeza a tierras insospechadas.

Wir alle haben ein paar Noten von Schubert in uns vergraben. Fast ohne es zu wissen, haben wir gemeinsame Erinnerungen und Emotionen mit dieser Musik, Melodien von unsagbarem Charme, die aus einer anderen Zeit stammen. Das Ensemble Contraste und die Sängerin Rosemary Standley haben sich zusammengetan, um dem österreichischen Komponisten eine liebevolle Hommage zu erweisen. Das Zusammentreffen eines Kammermusikensembles mit einer Sängerin aus der Folkwelt (Moriarty, Birds on wire) und einem Instrumentarium, das Gitarre, Kontrabass und Perkussion mit den klassischeren Klängen von Bratsche und Klavier verbindet, lässt die berühmten Lieder von Franz Schubert in einem neuen Licht erscheinen.

Die Virtuosität der Musiker und die einzigartige Stimme von Rosemary Standley, die Offenheit für Rhythmen aus anderen Ländern und die subtilen Arrangements verleihen diesem Programm eine originelle, warme und farbenfrohe Klangstruktur. Schubert in Love entführt uns auf zarte Weise in ungeahnte Gefilde.

Mise à jour le 2023-10-17 par A.D.T. de l’Aude / Arts Vivants 11