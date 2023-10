L’ÉTERNEL MARI Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne, 8 novembre 2023, Narbonne.

Narbonne,Aude

C’est l’histoire de Veltchaninov, bourgeois mondain, célibataire à l’approche de la quarantaine, empêtré dans son hypocondrie, qui se trouve soudainement poursuivi par Pavel Pavlovitch Troussotzky, « l’éternel mari ». Veltchaninov a été l’amant de sa femme Natalie tout juste morte au début du récit et peut être est-il le véritable père biologique de Lisa, sa fille unique…

Si le titre de ce roman fait penser a Feydeau et au Vaudeville, s’il y a bien la petite musique de la réplique, le paroxysme des situations, les quiproquos, et si souvent l’on rit, tout, ici, est poussé plus loin, plus bas. Sous la surface. en sous-sol. Dans les eaux sombres de la psyché humaine, traversées d’égoïsmes, de jalousies, de désirs et de passions.

Pour cette nouvelle création, Nicolas Oton réunit sur la scène du Théâtre public et comédiens. Les spectateurs sont dans le décor. Ou plutôt sont comme les parois qui enserrent les personnages, idéalement placés pour suivre, au chuchotement près, le face-à-face grotesque et tragique de ces âmes tourmentées..

2023-11-08 20:00:00

Avenue Maître Hubert Mouly

Narbonne 11100 Aude Occitanie



This is the story of Veltchaninov, a worldly bourgeois, a bachelor approaching forty, entangled in his hypochondria, who suddenly finds himself pursued by Pavel Pavlovitch Troussotzky, « the eternal husband ». Veltchaninov was the lover of his wife Natalie, just dead at the start of the story, and may well be the real biological father of Lisa, his only daughter…

If the title of this novel is reminiscent of Feydeau and Vaudeville, if there is indeed the little music of the retort, the paroxysm of the situations, the misunderstandings, and if we often laugh, everything here is pushed further, lower. Beneath the surface. Into the dark waters of the human psyche, riddled with selfishness, jealousy, desire and passion.

For this new creation, Nicolas Oton brings together actors and audiences on the Théâtre public stage. The spectators are part of the set. Or rather, they are like the walls that enclose the characters, ideally placed to follow, whisper by whisper, the grotesque and tragic face-off between these tormented souls.

Esta es la historia de Veltchaninov, un burgués de la alta sociedad, soltero a punto de cumplir los cuarenta, sumido en la hipocondría, que de repente se ve perseguido por Pavel Pavlovitch Troussotzky, « el eterno marido ». Veltchaninov era el amante de su esposa Natalie, que acaba de morir al principio de la historia, y bien podría ser el verdadero padre biológico de Lisa, su única hija…

Si el título de esta novela hace pensar en Feydeau y en el vodevil, si existe en efecto la musiquita de la réplica, el paroxismo de las situaciones, los malentendidos, y si a menudo nos reímos, aquí todo se lleva más lejos, más abajo. Bajo la superficie. En las oscuras aguas de la psique humana, plagadas de egoísmo, celos, deseo y pasión.

Para esta nueva producción, Nicolas Oton reúne a actores y espectadores en el escenario público del Théâtre. El público forma parte del decorado. O más bien, son como los muros que encierran a los personajes, idealmente situados para seguir, susurro a susurro, el grotesco y trágico enfrentamiento entre estas almas atormentadas.

Dies ist die Geschichte von Veltchaninov, einem weltgewandten Bürger, einem Single mit Ende 40, der in seiner Hypochondrie verstrickt ist und sich plötzlich von Pawel Pawlowitsch Troussotzky, dem « ewigen Ehemann », verfolgt sieht. Veltchaninov war der Liebhaber seiner zu Beginn der Erzählung gerade erst verstorbenen Frau Natalie und ist vielleicht der wahre biologische Vater von Lisa, seiner einzigen Tochter…

Der Titel dieses Romans erinnert an Feydeau und das Vaudeville, es gibt die Musik der Schlagfertigkeit, den Höhepunkt der Situationen, die Missverständnisse, und es wird oft gelacht, aber hier wird alles weiter und tiefer getrieben. Unter der Oberfläche. im Untergrund. In den dunklen Gewässern der menschlichen Psyche, die von Egoismen, Eifersüchteleien, Begierden und Leidenschaften durchzogen sind.

Für diese neue Kreation bringt Nicolas Oton Publikum und Schauspieler auf der Bühne des Theaters zusammen. Die Zuschauer sind Teil des Bühnenbildes. Oder besser gesagt, sie sind wie die Wände, die die Figuren umschließen, ideal platziert, um bis auf das Flüstern genau die groteske und tragische Gegenüberstellung dieser gequälten Seelen zu verfolgen.

